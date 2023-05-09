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За 111 миллионов отреставрируют старинный особняк Великановой в центре Ростова

9 мая 2023, 17:06
Фото: wikipedia.org
Особняк Великановой в Ростове
В Ростове ищут подрядчика, который займется реставрацией особняка Великановой в Ростове, сообщается на сайте государственных закупок.

Ростовское худучилище имени Грекова ищет подрядчика, которые разработает проект реставрации одного из корпусов учебного заведения. Он расположен на улице Серафимовича, 15. Этот дом является особняком А. Великановой и П. Козловой. Здание построено в 1890 году и является объектом культурного наследия.

Согласно документации, в здании хотят отремонтировать ограду, отреставрировать декор на фасаде, обновить кровлю, установить пластиковые окна с исторической расстекловкой и добавить на входе пандус.

Также указывается, что у особняка есть другие важные проблемы — трещины в стенах и просадка грунта.

На один лишь проект реставрации выделено 111 миллионов рублей.

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Выбрать подрядчика должны были еще 3 мая. Однако сразу в Федеральную антимонопольную службу поступило сразу две жалобы на проведение закупки. До их рассмотрения определение победителя приостановлено.

Ранее сообщалось, то особняк Парамонова в Ростове отреставрируют за 47 миллионов рублей до 2024 года.

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