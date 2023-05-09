Ростовское худучилище имени Грекова ищет подрядчика, которые разработает проект реставрации одного из корпусов учебного заведения. Он расположен на улице Серафимовича, 15. Этот дом является особняком А. Великановой и П. Козловой. Здание построено в 1890 году и является объектом культурного наследия.