Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Ростовское худучилище имени Грекова ищет подрядчика, которые разработает проект реставрации одного из корпусов учебного заведения. Он расположен на улице Серафимовича, 15. Этот дом является особняком А. Великановой и П. Козловой. Здание построено в 1890 году и является объектом культурного наследия.
Согласно документации, в здании хотят отремонтировать ограду, отреставрировать декор на фасаде, обновить кровлю, установить пластиковые окна с исторической расстекловкой и добавить на входе пандус.
Также указывается, что у особняка есть другие важные проблемы — трещины в стенах и просадка грунта.
На один лишь проект реставрации выделено 111 миллионов рублей.
Выбрать подрядчика должны были еще 3 мая. Однако сразу в Федеральную антимонопольную службу поступило сразу две жалобы на проведение закупки. До их рассмотрения определение победителя приостановлено.
Ранее сообщалось, то особняк Парамонова в Ростове отреставрируют за 47 миллионов рублей до 2024 года.