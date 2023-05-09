Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Автор написал, что площадка находится в аварийном состоянии, так как здесь сломаны горка и качели. По его словам, еще одни металлические качели могут скоро рухнуть.
«Земля вся буграми, высокая трава и клещи. Как в таких условиях гулять с детьми», — поинтересовался ростовчанин.
Он попросил покосить траву, потравить насекомых, демонтировать все старые конструкции и обустроить новую площадку. Пока ответа на обращение не поступало.
Ранее ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке.