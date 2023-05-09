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Жители в Ростове-на-Дону пожаловались на клещей на детской площадке

9 мая 2023, 03:35
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на детской площадке на проспекте 40-летия Победы появились клещи в высокой траве, сообщили местные жители в сервисе «Благоустройство города».

Автор написал, что площадка находится в аварийном состоянии, так как здесь сломаны горка и качели. По его словам, еще одни металлические качели могут скоро рухнуть.

«Земля вся буграми, высокая трава и клещи. Как в таких условиях гулять с детьми», — поинтересовался ростовчанин.

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Он попросил покосить траву, потравить насекомых, демонтировать все старые конструкции и обустроить новую площадку. Пока ответа на обращение не поступало.

Ранее ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке.

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