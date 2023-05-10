Напомним, что в апреле 2023 года исполнилось семь лет с того момента, как Людмила Борзило узнала в роддоме о смерти своего новорожденного ребенка. Однако жительница Орловского района уверена в том, что ее сын жив, и воспитывается в другой семье. Это она и пытается доказать, обращаясь уже к правоохранительным структурам федерального уровня.