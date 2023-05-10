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«А кости где?»: жительница Ростовской области не поверила экспертизам о смерти сына

10 мая 2023, 08:22
Фото: Mateus S. Figueiredo/cc by sa/wikimedia.org
«А кости где?»: жительница Ростовской области не верит результатам экспертиз

Жительница Ростовской области не верит результатам экспертиз о смерти своего ребенка

Жительница Орловского района Людмила Борзило сообщила RostovGazeta о результатах проведенных экспертиз, которые показали, что Людмила и ее муж являются биологическими родителями умершего семь лет назад ребенка мужского пола.

Напомним, что в апреле 2023 года исполнилось семь лет с того момента, как Людмила Борзило узнала в роддоме о смерти своего новорожденного ребенка. Однако жительница Орловского района уверена в том, что ее сын жив, и воспитывается в другой семье. Это она и пытается доказать, обращаясь уже к правоохранительным структурам федерального уровня.

«В апреле 2023 года пришли результаты экспертизы. Они показали, что мы с мужем являемся биологическими родителями умершего ребенка. В это я не верю», — отмечает Людмила Борзило.

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Жительница Орловского района добавляет, что в Москве ей дали понять — если результаты экспертиз ее не удовлетворят, то она может обращаться за проведением независимой экспертизы.

«Но только биоматериал для независимого исследования, мне не отдали — пришел ответ об отказе в выдаче костей», — подчеркивает Людмила.

С этим вопросом жительница Орловского района планирует снова обращаться в правоохранительные службы.

Ранее RostovGazeta выясняла, могла ли произойти подмена ребенка в роддоме Ростовской области. 

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