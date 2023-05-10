Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Напомним, что в апреле 2023 года исполнилось семь лет с того момента, как Людмила Борзило узнала в роддоме о смерти своего новорожденного ребенка. Однако жительница Орловского района уверена в том, что ее сын жив, и воспитывается в другой семье. Это она и пытается доказать, обращаясь уже к правоохранительным структурам федерального уровня.
«В апреле 2023 года пришли результаты экспертизы. Они показали, что мы с мужем являемся биологическими родителями умершего ребенка. В это я не верю», — отмечает Людмила Борзило.
Жительница Орловского района добавляет, что в Москве ей дали понять — если результаты экспертиз ее не удовлетворят, то она может обращаться за проведением независимой экспертизы.
«Но только биоматериал для независимого исследования, мне не отдали — пришел ответ об отказе в выдаче костей», — подчеркивает Людмила.
С этим вопросом жительница Орловского района планирует снова обращаться в правоохранительные службы.
Ранее RostovGazeta выясняла, могла ли произойти подмена ребенка в роддоме Ростовской области.