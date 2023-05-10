Сейчас, по оценкам Авакяна, цена за тонну пшеницы в мире составляет до 23 тысяч рублей. В Ростовской области цена тонны составляет 11-12 тысяч. Государственные субсидии не смогли покрыть аграриям средства, изъятые в виде пошлин.