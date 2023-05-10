Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Предприниматель Сергей Авакян заявил, что сельское хозяйство Ростовской области сейчас находится на грани катастрофы. Причиной этому являются отнюдь не санкции, а решения российских властей, в частности введение экспортных пошлин. Из-за них хозяйства стали работать в убыток.
Сейчас, по оценкам Авакяна, цена за тонну пшеницы в мире составляет до 23 тысяч рублей. В Ростовской области цена тонны составляет 11-12 тысяч. Государственные субсидии не смогли покрыть аграриям средства, изъятые в виде пошлин.
Из-за этого небольшие хозяйства региона ждут банкротства.
Чтобы этого избежать, по мнению агрария, нужно отменить экспортную пошлину. «Ростовская область всегда была экспортно ориентированным регионом, наша задача — не тормозить, а продавать», — приводит его слова «Город N».
Ранее акции протеста среди аграриев начались в Ростовской области из-за «молочного кризиса».