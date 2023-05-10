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Аграрии Ростовской области оказались на грани катастрофы из-за решений властей

10 мая 2023, 15:12
Фото: Правительство Ростовской области
Аграрии Ростовской области оказались в катастрофическом положении из-за ряда решений властей
Аграрии Ростовской области оказались в катастрофическом положении из-за ряда решений властей, заявил основатель ООО «Рассвет» Сергей Авакян.

Предприниматель Сергей Авакян заявил, что сельское хозяйство Ростовской области сейчас находится на грани катастрофы. Причиной этому являются отнюдь не санкции, а решения российских властей, в частности введение экспортных пошлин. Из-за них хозяйства стали работать в убыток.

Сейчас, по оценкам Авакяна, цена за тонну пшеницы в мире составляет до 23 тысяч рублей. В Ростовской области цена тонны составляет 11-12 тысяч. Государственные субсидии не смогли покрыть аграриям средства, изъятые в виде пошлин.

Из-за этого небольшие хозяйства региона ждут банкротства.

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Чтобы этого избежать, по мнению агрария, нужно отменить экспортную пошлину. «Ростовская область всегда была экспортно ориентированным регионом, наша задача — не тормозить, а продавать», — приводит его слова «Город N».

Ранее акции протеста среди аграриев начались в Ростовской области из-за «молочного кризиса».

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#Алина Заярная#Сельское хозяйство в Ростовской области#Аграрии в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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