Акционеров АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» могут лишить имущества

Часть акций КЦТЛ находится в распоряжении семьи экс-предпринимателя, а теперь бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Абросимова. Другая часть принадлежит более чем 200 физическим лицам - сотрудникам предприятия и детям уже умерших работников, которые получили скромные активы в годы приватизации. Некоторые из них пережили блокаду Ленинграда и участвовали в Великой Отечественной войне. Несколько акционеров обратились в администрацию города и даже администрацию президента, но ответов пока не получили.