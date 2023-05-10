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Акционеров АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» могут лишить имущества

10 мая 2023, 07:08
Фото: 1MI
В России сразу в нескольких субъектах через суды пытаются пересмотреть результаты приватизации и вернуть в госсобственность успешные предприятия. Одно из самых заметных дел в Санкт-Петербурге - иск прокуратуры к АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ), которое базируется в морском порту.

Генпрокуратура утверждает, что созданная в 1994 году компания незаконно получила активы приватизированного в то время судостроительного завода «Северная верфь». Арбитражный суд Санкт-Петербурга 13 марта 2023 года признал сделку, по которой была создана компания, недействительной, передают newizv.ru.

Часть акций КЦТЛ находится в распоряжении семьи экс-предпринимателя, а теперь бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Абросимова. Другая часть принадлежит более чем 200 физическим лицам - сотрудникам предприятия и детям уже умерших работников, которые получили скромные активы в годы приватизации. Некоторые из них пережили блокаду Ленинграда и участвовали в Великой Отечественной войне. Несколько акционеров обратились в  администрацию города и даже администрацию президента, но ответов пока не получили.

Сейчас решение суда обжалуется, однако если оно останется в силе, то имущество сотен людей изымут в пользу государства, что может создать негативный прецедент. Выходит, что любую сделку за 30 лет развития рынка в России можно будет признать ничтожной и забрать у владельцев их собственность.

Прокуратура проверяла законность приватизации предприятия в 1996-м и в начале 2000-х годов. Но суд исчисляет срок давности с 2022 года. Правительство РФ также давало оценку приватизации «Северной верфи». В 2002 году премьер-министр Михаил Касьянов заявил, что нарушений закона при приватизации завода не отмечено.

Стоит сказать, что восемь из десяти промышленных предприятий Санкт-Петербурга  были приватизированы. Этот спор может плохо отразиться на всей отрасли. К слову, в Москве и Ставропольском крае подобные разногласия решали путем переговоров между предпринимателями и инвесторами.

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