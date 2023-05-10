Банк ЗЕНИТ: россияне нарастили инвестиции в образование на 46%

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По мнению сотрудников финансовой организации, рост вложений в образование связан с трендом получения дополнительных знаний онлайн, который зародился во время пандемии. В 2022 году тенденция развития данного тренда замедлилась, но в текущем году снова наметился спрос.
Аналитики Банка ЗЕНИТ, утверждают, что с начала текущего года востребованность онлайн-обучения наблюдалась как среди детей, так и взрослых, решивших освоить новые навыки.
Например общая сумма операций по оплате услуг в категории «дистанционные школы» увеличилась на 74%, а средний чек платежа, вырос в 2 раза и составил 1 942 руб. При этом образовательные услуги чащу пользовались спросом у женщин. В процентном соотношении они оплачивали их на 28% чаще чем мужчины.
Согласно данным, траты на детское образование выросли на 41%. А большая часть родительских расходов пришлась на дошкольные учреждения и составила 42%. 24% заняли траты на общеобразовательные средние школы и 12% — на начальные классы. На другие формы образования пришлось – 22%. Рост расходов связан с увеличением спроса на дополнительное образование детей.
Стоит отметить, что в рамках исследования Банк ЗЕНИТ изучил все операции в сегменте «образование» по картам банка с января по апрель 2022 и 2023 года. Анализировали несколько сегментов трат, средний чек и гендер.