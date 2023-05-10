Банк ЗЕНИТ: россияне нарастили инвестиции в образование на 46%

Например общая сумма операций по оплате услуг в категории «дистанционные школы» увеличилась на 74%, а средний чек платежа, вырос в 2 раза и составил 1 942 руб. При этом образовательные услуги чащу пользовались спросом у женщин. В процентном соотношении они оплачивали их на 28% чаще чем мужчины.