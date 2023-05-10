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Браконьеров задержали в Ростовской области за вылов краснокнижной рыбы

10 мая 2023, 08:22
Фото: Wald1siedel/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Браконьеров задержали в Ростовской области за вылов краснокнижной рыбы
В Ростовской области задержали пять человек, которые незаконно вылавливали рыбу, сообщает Погрануправление ФСБ по региону.

Среди выловленных рыб оказалась особь краснокнижного русского осетра. У браконьеров в Неклиновском районе изъяли трактор, лодку, сети и более четырех тысяч рыб.

«Размер причиненного ущерба может составлять шесть миллионов рублей. Во время задержания подозреваемые пытались скрыться», — пишет ТАСС со ссылкой на Погрануправление.

В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей
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Отмечается, что максимальное наказание за вылов краснокнижной рыбы составляет девять лет заключения.

Ранее в Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей. 

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