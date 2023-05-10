Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Среди выловленных рыб оказалась особь краснокнижного русского осетра. У браконьеров в Неклиновском районе изъяли трактор, лодку, сети и более четырех тысяч рыб.
«Размер причиненного ущерба может составлять шесть миллионов рублей. Во время задержания подозреваемые пытались скрыться», — пишет ТАСС со ссылкой на Погрануправление.
Отмечается, что максимальное наказание за вылов краснокнижной рыбы составляет девять лет заключения.
Ранее в Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей.