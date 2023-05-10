Буцаев: Конвертер РЭО поможет реализовать законопроект по реформе РОП

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Если законопроект по реформе расширенной ответственности производителей (РОП) будет принят, то сервис РЭО сразу пройдет официальное утверждение. Для этого будет издан совместный приказ федеральных ведомств – Минпромторга и Минприроды, пишут mkset.ru.
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, конвертер станет простым и удобным инструментом для производителей товаров. Если понимать, какие товары производятся или завозятся, можно составить представление о нужном утилизаторе и его услугах. Таким образом, больше не будет возникать вопросов в отношении наличия продукции, которая получается в результате утилизации. Помимо этого, будет закрыта проблема того, какая именно продукция должна быть произведена в результате утилизации.
Реформа РОП и сервис по конвертации РЭО практически полностью исключат для импортеров или производителей товаров закрытие ответственности в рамках РОП. Это обусловлено тем, что отходы от использования товаров будут перерабатываться. Речь идет о продукции, произведенной из материалов, которые отличаются от выпущенных на рынок. Например, нельзя будет выпускать упаковку из вспененного полистирола, а в отчете указывать пластиковую бутылку.
По словам директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, разработанный РЭО конвертер включает более 15 тысяч позиций. Каждый вид производимой продукции и упаковки имеет свой код, который присваивается на основе Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД) и Общероссийского классификатора продукции (ОКПД). Отходам, которые образуются после использования товаров, присваивается код в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО). В конвертере происходит автоматическое отображение от кода ОКПД к коду ФККО на основании того, что товар утрачивает свои потребительские свойства. После этого осуществляется переход к коду нового товара по ОКПД, произведенному в результате переработки отходов.
РЭО создал специальный информационный модуль, который делает использование конвертера более удобным. Подробнее об этом можно узнать на сайте. Во избежание ошибок в работе нового инструмента разработчику необходимо получить обратную связь от субъектов отрасли обращения с отходами. Два перечня по соотнесению кодов будут утверждены специальным межведомственным приказом.
Замгендиректора РЭО Алексей Буров отметил, что наличие такого модуля позволит понять импортерам и производителям товаров и упаковки, которые несут ответственность в рамках РОП, как именно они должны исполнять свои обязательства по утилизации отходов в зависимости от типа производимой продукции. Буров обратил внимание на простоту и удобство использования сервиса, на понятность его интерфейса. Предполагается, что пользователь должен определить, какие коды по ФККО предусматривают утилизацию в рамках РОП, и указать коды ОКПД товаров, которые могут быть произведены в результате утилизации. Таким образом, контролирующему органу будет проще выполнять свои административные функции, а субъекты РОП смогут составить конкретное представление о том, каким образом должны быть исполнены их обязанности по утилизации отходов.