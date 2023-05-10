Буцаев: Конвертер РЭО поможет реализовать законопроект по реформе РОП

Замгендиректора РЭО Алексей Буров отметил, что наличие такого модуля позволит понять импортерам и производителям товаров и упаковки, которые несут ответственность в рамках РОП, как именно они должны исполнять свои обязательства по утилизации отходов в зависимости от типа производимой продукции. Буров обратил внимание на простоту и удобство использования сервиса, на понятность его интерфейса. Предполагается, что пользователь должен определить, какие коды по ФККО предусматривают утилизацию в рамках РОП, и указать коды ОКПД товаров, которые могут быть произведены в результате утилизации. Таким образом, контролирующему органу будет проще выполнять свои административные функции, а субъекты РОП смогут составить конкретное представление о том, каким образом должны быть исполнены их обязанности по утилизации отходов.