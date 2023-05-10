Буцаев: РЭО подготовил экопросветительскую программу мероприятий на НМЭК-2023

Стоит отметить, что главная задача РЭО сводится к формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Российской Федерации. В соответствии с программой национального проекта «Экология» реализация этой задачи необходима для достижения показателей по сокращению объемов захоронения мусора на полигонах. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению экологической нагрузки на россиян. Напомним, что в рамках нацпроекта к 2030 году необходимо достигнуть 100-процентной сортировки отходов и сокращения на 50 процентов захоронений ТКО на полигонах. Достижение данных задач возможно только в случае, если в стране будет сформирована экономика замкнутого цикла.