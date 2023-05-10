Буцаев: РЭО подготовил экопросветительскую программу мероприятий на НМЭК-2023

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в рамках НМЭК-2023 участники смогут посмотреть документальный фильм, посвященный экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ). Это совместный проект РЭО и Первого канала. Также в рамках конгресса состоится показ апсайклинг-коллекции – одежды, изготовленной из вторичного сырья. Оператор и галерея «Триумф» организуют выставку, ключевая тема которой – отходы и экология, информирует gorod55.ru.
Наряду с этими мероприятиями в 50 субъектах страны состоятся субботники «Убери за собой». В Санкт-Петербурге пройдет экологический забег. Это спортивное мероприятие предусмотрено в рамках всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Буцаев также рассказал, что в рамках конгресса участники смогут посетить мастерскую «Зеленый фургон» и наглядно ознакомиться с процессом переработки вторичного сырья.
Минкультуры России на НМЭК-2023 организует экологический кинофестиваль. Содействие в этом проекте министерству окажут Комитет по культуре Санкт-Петербурга, ППК «РЭО» и сеть кинотеатров «ПЕТЕРБУРГ-КИНО». Показ кинокартин состоится 20–23 мая в кинотеатрах «Восход», «Родина», «Уран», «Дружба», «Заневский» и «Фильмофонд».
Предполагается, что в ходе просветительских экомероприятий РЭО участники смогут более глубоко ознакомиться с устройством отходоперерабатывающей отрасли и системой ЭЗЦ. Об этом рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко и пообещал, что будет интересно.
Стоит отметить, что главная задача РЭО сводится к формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Российской Федерации. В соответствии с программой национального проекта «Экология» реализация этой задачи необходима для достижения показателей по сокращению объемов захоронения мусора на полигонах. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению экологической нагрузки на россиян. Напомним, что в рамках нацпроекта к 2030 году необходимо достигнуть 100-процентной сортировки отходов и сокращения на 50 процентов захоронений ТКО на полигонах. Достижение данных задач возможно только в случае, если в стране будет сформирована экономика замкнутого цикла.