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Posted 10 мая 2023, 09:36

Published 10 мая 2023, 09:36

Modified 10 мая 2023, 09:38

Updated 10 мая 2023, 09:38

Эксперты рассказали, как продать квартиру в залоге у банка

10 мая 2023, 09:36
Эксперты предоставили рекомендации о том, как реализовать квартиру, которая находится в залоге у банка.

Первый и наиболее распространенный способ - реализация квартиры после полного погашения задолженности по ипотеке. Заемщик выплачивает оставшуюся часть задолженности из своих средств или за счет средств покупателя. В этом случае продавцу не требуется согласие банка на продажу, необходимо только уведомить банк о полном досрочном погашении кредита, пишет газета “Известия”.

Второй способ - продажа квартиры в процессе купли-продажи. В этом случае необходимо согласие банка на реализацию квартиры, которое выдается при условии полного погашения ипотеки. Продавец получает выписку об остатке выплат по кредиту в банке и предоставляет ее покупателю. После заключения договора покупатель перечисляет в банк, где квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток стоимости квартиры. После регистрации перехода права собственности и получения банком денежных средств, обременение с квартиры снимается. Так рассказали аналитики.

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