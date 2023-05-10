Эксперты рассказали, как продать квартиру в залоге у банка

Второй способ - продажа квартиры в процессе купли-продажи. В этом случае необходимо согласие банка на реализацию квартиры, которое выдается при условии полного погашения ипотеки. Продавец получает выписку об остатке выплат по кредиту в банке и предоставляет ее покупателю. После заключения договора покупатель перечисляет в банк, где квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток стоимости квартиры. После регистрации перехода права собственности и получения банком денежных средств, обременение с квартиры снимается. Так рассказали аналитики.