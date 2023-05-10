Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Канал пишет, что рано утром 10 мая мужчина в камуфляжной форме пытался попасть в клуб, но его не пустили. Это произошло в центре — на улице Максима Горького.
«Тогда хулиган показал сотруднику пистолет и гранату, после чего ушел, а очевидцы вызвали полицию. На кепке сбежавшего была эмблема „Вагнера“, — сказано в сообщении.
Отмечается, что розыск мужчины идет в рамках плана «Сирена». Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
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