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Эмблему ЧВК «Вагнер» заметили на разыскиваемом вооруженном мужчине в Ростове-на-Дону

10 мая 2023, 08:38
Фото: Corbeau News Centrafrique/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Эмблему ЧВК «Вагнер» заметили на разыскиваемом вооруженном мужчине в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на одежде разыскиваемого мужчины с оружием могла быть эмблема ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что рано утром 10 мая мужчина в камуфляжной форме пытался попасть в клуб, но его не пустили. Это произошло в центре — на улице Максима Горького.

«Тогда хулиган показал сотруднику пистолет и гранату, после чего ушел, а очевидцы вызвали полицию. На кепке сбежавшего была эмблема „Вагнера“, — сказано в сообщении.

В Ростове-на-Дону 10 мая ввели план «Сирена» из-за сообщений о вооруженном мужчине
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Отмечается, что розыск мужчины идет в рамках плана «Сирена». Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

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