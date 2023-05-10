Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Одно из кубанских СМИ на тему авто опубликовало информацию о наборе в Ростове водителей рефрижераторов в зону СВО. Новость об этом быстро распространили украинские медиа.
Позже выяснилось, что портал был взломан, а объявление о поиске водителей не соответствует действительности.
«АиФ» указывает, что в сообщении о поиске водителей для перевозки погибших не указали даже контактные данные нанимателей.
Само провокационное объявление уже удалили.
Ранее МЧС опровергло рассылку предупреждений об ударах беспилотников в Ростовской области.