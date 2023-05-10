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Фейком оказался набор ростовских водителей рефрижераторов для «груза 200» в зоне СВО

10 мая 2023, 12:29
Фото: Ildar Sagdejev/wikimedia.org
Фейком оказался набор ростовских водителей рефрижераторов в зону СВО
В Ростове назвали фейком набор водителей для перевозки погибших в зону СВО, пишут СМИ.

Одно из кубанских СМИ на тему авто опубликовало информацию о наборе в Ростове водителей рефрижераторов в зону СВО. Новость об этом быстро распространили украинские медиа.

Позже выяснилось, что портал был взломан, а объявление о поиске водителей не соответствует действительности.

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«АиФ» указывает, что в сообщении о поиске водителей для перевозки погибших не указали даже контактные данные нанимателей.

Само провокационное объявление уже удалили.

Ранее МЧС опровергло рассылку предупреждений об ударах беспилотников в Ростовской области.

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