Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Don24 со ссылкой на Логинова пишет, что в Центре ветеранов боевых действий проводятся разговоры в детьми и взрослыми на тему защиты родины. За последние девять лет его посетили более 30 тысяч несовершеннолетних, которые узнали о подвигал земляках-героев.
«Маленьким говорим, что надо учиться. Что военные действия сейчас — это не на коне шашкой махать, это целая наука. Так и рассказываем, чтобы они учились и вносили вклад в нашу победу», — рассказал Логинов.
Он добавил, что беседы ведутся и с людьми, которые хотят подписать контракт. По его словам, во время срочной службы они получали по 3 рубля в месяц, а сейчас платят от 200 тысяч рублей.
Ранее губернатор Голубев назвал подробности передачи в Ростове 300 машин для участников СВО.