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Глава отделения «Боевого братства» в Ростове Логинов рассказал, как правильно воевать

10 мая 2023, 13:00
Фото: mil.ru
Глава отделения «Боевого братства» в Ростове Логинов рассказал, как правильно воевать
В Ростове-на-Дону руководитель городского отделения «Боевого братства» Сергей Логинов рассказал, что военные действия являются целой наукой, пишут СМИ.

Don24 со ссылкой на Логинова пишет, что в Центре ветеранов боевых действий проводятся разговоры в детьми и взрослыми на тему защиты родины. За последние девять лет его посетили более 30 тысяч несовершеннолетних, которые узнали о подвигал земляках-героев.

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«Маленьким говорим, что надо учиться. Что военные действия сейчас — это не на коне шашкой махать, это целая наука. Так и рассказываем, чтобы они учились и вносили вклад в нашу победу», — рассказал Логинов.

Он добавил, что беседы ведутся и с людьми, которые хотят подписать контракт. По его словам, во время срочной службы они получали по 3 рубля в месяц, а сейчас платят от 200 тысяч рублей.

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