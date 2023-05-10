Как актер Владимир Этуш защищал Ростов и любил наш город

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Актер даже был награжден орденом Красной Звезды. В 1943 году стал лейтенантом, командовал полком, отвечал за снабжение и эвакуацию раненых. В том же году Этуш был ранен и комиссован. Вот такая героическая биография у любимого актера. Хотя сам он героем себя не считал.
Владимир Абрамович Этуш бывал в Ростове. У меня в архиве есть публикация «Вечернего Ростова» за 1978 год, в которой рассказывается о визите актера в наш город. Тогда по приглашению Ростовского отделения бюро пропаганды советского киноискусства в городе находился профессор высшего театрального училища имени Щукина, народный артист РСФСР Владимир Этуш.
Этуш рассказал корреспонденту «Вечернего Ростова» о том, что его первое свидание с нашим городом состоялось в грозном 1942 году. Именно в этом году он − 20-летний лейтенант − участвовал в оборонительных боях за столицу Тихого Дона. Потом, в послевоенные годы, Владимир Этуш бывал в нашем городе с театром на гастролях и киносъемках. Владимиру Абрамовичу нравился Ростов и его жители. Конечно, он любил и неповторимую многонациональную донскую кухню.
А еще Владимир Этуш признавался, что всегда любил сниматься в кинокомедиях и… детских фильмах. Потому как сказки, по мнению Этуша, хорошо воспитывают, в них велика сила аллегории. И еще Владимир Абрамович считал, что сказка несет добрую улыбку, хорошее настроение, без которого просто нельзя жить, работать, любить.
Лично мне кажется, что люди, прошедшие Великую Отечественную войну, были особыми, иначе, чем мы, смотрели на жизнь, любили ее и ценили. Особенно ценили дружбу и мир. Но это мое субъективное мнение. Хотя оно основывается на том, что в детстве мне посчастливилось общаться со многими ветеранами Великой Отечественной войны.
В 1978 году Владимир Этуш встречался с ростовчанами и выступал на «Ростсельмаше».
Хочу напомнить, Владимир Абрамович Этуш стал народным артистом СССР в 1984 году. Он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Владимир Абрамович до самой смерти, до 9 марта 2019 года, был профессором и являлся художественным руководителем театрального института имени Щукина.
Конечно, все мы помним Владимира Этуша по его замечательным киноролям − товарища Саахова из «Кавказской пленницы» (1966), инженера Брунса из «12 стульев» (1971), стоматолога Шпака из кинокартины «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Смело можно сказать, что после выхода в широкий прокат кинокомедии «Кавказская пленница» Этуш стал всенародным любимцем. А дети всего Советского Союза знали Владимира Этуша еще и как Карабаса-Барабаса из телевизионного фильма «Приключения Буратино».
Но, с моей точки зрения, Владимир Абрамович был еще и мастером эпизодических ролей. Играл он их неповторимо. Его роль в картине «Классик» (1998) была именно такой − яркой и запоминающейся.
Владимир Абрамович Этуш прожил яркую, насыщенную, интересную и достойную жизнь. И очень приятно, что этот выдающийся, неординарный актер искренне любил наш город. Но что особенно важно для нас, ростовчан, так это то, что актер защищал наш город. Хотя сам он был скромен. И, как я уже писал, не считал себя героем.
В одном из интервью Владимир Этуш вспоминал: «Мои военные заслуги не нужно преувеличивать. Я был обыкновенным лейтенантом. Должность моя называлась ПНШ, то есть оперативный помощник. Служил в пехоте. И не просто прошел, как любят выражаться журналисты, дорогами войны, а протопал-прошагал от Аксая до Тбилиси, пройдя перевал по Кавказскому хребту. Оттуда дошел до Азова и в город Токмак, что под Запорожьем».
Лично для меня Владимир Абрамович Этуш − настоящий герой. Потому как именно такие простые советские солдаты и офицеры ковали нашу долгожданную Победу. Я считаю, что великий актер был еще и Человеком с большой буквы.
Георгий Багдыков