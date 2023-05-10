Как актер Владимир Этуш защищал Ростов и любил наш город

Владимир Абрамович Этуш прожил яркую, насыщенную, интересную и достойную жизнь. И очень приятно, что этот выдающийся, неординарный актер искренне любил наш город. Но что особенно важно для нас, ростовчан, так это то, что актер защищал наш город. Хотя сам он был скромен. И, как я уже писал, не считал себя героем.