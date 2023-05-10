Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Издание пишет, что появляющиеся в последнее время новости насчет авиаперелетов могут вызвать тревогу, так как замминистра транспорта Игорь Чалик в апреле сообщил со ссылкой на данные авиакомпаний о возможном росте цен на билеты в летний период на 15-30%. Он объяснил это дефицитом госсубсидий. Однако уже 19 апреля Чалик рассказал о подорожании на 5,3% за год, ссылаясь на Минэкономразвития. В начале мая министр экономического развития Максим Решетников, сославшись на данные ФАС, прогнозировал рост цен на 10%.
«Таким образом, точных прогнозов пока нет. Все ссылаются друг на друга и не дают собственных оценок. К кому же теперь обратиться антимонопольным органам?», — пишут «Новые известия».
Но пока еще есть возможность улететь, не обанкротившись. Для этого необходимо найти субсидированные билеты, часть стоимости которых оплачивает государство. Программы поддержки пассажирских авиаперевозок в России можно разделить на три основные части: субсидирование региональных перевозок в обход столицы, льготы для отдельных категорий граждан и «плоские» тарифы от «Аэрофлота». Рассмотрим подробно каждый из этих вариантов.
Раньше было обычным делом лететь из сибирских городов на Кавказ или из Новосибирска в Челябинск через Москву, однако это дорого и не очень удобно. Авиакомпании не заинтересованы в прямых рейсах в маленькие и отдаленные города, так как выгоды в продаже дешевых билетов нет, а на дорогие никто тратиться не будет. Это приводит к убыткам, так как нужно платить зарплату персоналу, тратиться на обслуживание помещений. В теории государственные субсидии должны решить эту проблему.
В прошлом году Росавиация утвердила перечень льготных маршрутов на 2023 год, связывающих регионы в обход Москвы, и их оказалось целых 308. Среди них есть как очень короткие, которые можно проехать на маршрутке (К примеру, Новосибирск — Барнаул — всего лишь 195 километров), так и протяженные (Новосибирск — Анадырь — 4,8 тысячи километров).
По данным Росстата, стоимость перелета эконом-классом на расстояние в тысячу километров составляет в среднем 6,4 тысячи рублей. Это может дать представление о том, сколько бы стоили авиабилеты без субсидий и сколько люди потеряют, если субсидии будут отменены.
«Без субсидий авиабилеты станут менее доступными. Однако именно этот вид поддержки будет сокращен, так как в 2023 году планировалось выделить 9 миллиардов рублей для облета Москвы, но сейчас принято решение сократить на 17% — до 7,5 миллиарда», — говорится в публикации.
Это ударит по людям и регионам. Дешевые билеты помогают развивать туризм, поэтому более 50% субсидии обычно оплачиваются региональным бюджетом. Например, Вологодская область оплачивает 51% субсидии на маршруте Санкт-Петербург — Вологда, а Дагестан — на маршруте Надым — Махачкала.
В 2022 году ситуация была похожей: планировалось выделить 9 миллиардов, но часть средств направили на другие цели, и осталось только 7,8 миллиарда. Тогда этой программой воспользовались 2,7 миллиона человек — менее 2% населения России. Издание уточнило, что в этом году количество счастливчиков, которые воспользуются субсидиями, наверняка будет еще меньше, так как сокращение программ поддержки уже привело к отмене 10612 рейсов, 4947 из которых относятся к труднодоступным регионам.
Существует программа льготных билетов для определенных категорий граждан, которая охватывает ключевые направления между крупнейшими городами России, включая Москву. Для получения такого билета человек должен попадать в категорию льготников. Программа уже охватывает 154 маршрута, включая 21 маршрут для жителей Дальнего Востока. Льготные тарифы распространяются на большинство маршрутов между крупными и популярными городами.
Льготные тарифы еще более выгодны, чем субсидируемые региональные маршруты. Правительство ограничило количество билетов на одного льготника до 4 штук в год. Однако, даже с таким ограничением, льготные билеты очень популярны и поэтому их часто не хватает. Компании, продающие билеты, должны проверять документальное подтверждение права на льготу.
Группа «Аэрофлот» имеет собственную программу стимулирования авиаперевозок под названием «плоские» тарифы. Она действует на маршрутах из Москвы в ряд дальних городов России, таких как Владивосток, Камчатка, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Калининград. Это специальные билеты по фиксированной цене, не зависящие от даты вылета и других факторов. Например, цена на один билет на рейс «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток составляет 17 000 рублей в одну сторону и 28 400 рублей — в обе стороны.
Специалисты утверждают, что «Аэрофлот» теряет порядка 9 миллиардов рублей в год из-за этой программы. Но стоит помнить, что прошлый год был рекордным для государственной поддержки пассажирских авиаперевозок — она составила 100 миллиардов рублей, из которых «Аэрофлот» получил почти 26 миллиардов.
«Цены на авиабилеты увеличились на 20% за первые четыре месяца 2023 года, и это только начало — не существует государственных программ, которые могут остановить этот рост. Поэтому в ближайшее время стоимость авиабилетов будет еще выше», — делает выводы издание.