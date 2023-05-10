Раньше было обычным делом лететь из сибирских городов на Кавказ или из Новосибирска в Челябинск через Москву, однако это дорого и не очень удобно. Авиакомпании не заинтересованы в прямых рейсах в маленькие и отдаленные города, так как выгоды в продаже дешевых билетов нет, а на дорогие никто тратиться не будет. Это приводит к убыткам, так как нужно платить зарплату персоналу, тратиться на обслуживание помещений. В теории государственные субсидии должны решить эту проблему.