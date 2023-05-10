Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Колледжи предоставляют возможность получить профессию, которая не требует высшего образования, что позволяет сэкономить два года на подготовку к ЕГЭ.
Кроме того, обучение в колледже имеет свои преимущества:
Один из ключевых факторов, на который нужно обратить внимание при выборе колледжа, это наличие государственной аккредитации. Это очень важный критерий, который зачастую не учитывается абитуриентами, но он определяет статус диплома, который получит студент. Если колледж не имеет государственной аккредитации, то диплом не будет государственного образца, что в дальнейшем может создать проблемы.
Также важно узнать, является ли колледж государственным учреждением, поскольку они предоставляют большое количество бюджетных мест и социальную поддержку.
Еще один важный критерий — наличие нужной программы. Поэтому необходимо выяснить все возможные варианты перед выбором, а сделать это можно на сайте колледжа или в приемной комиссии.
Для поступления в колледж потребуется следующий пакет документов:
Образовательное учреждение может запросить дополнительные документы, этот нюанс надо уточнять в самих колледжах и техникумах.
Это учебное заведение расположено на улице Пушкинской, всего для абитуриентов предусмотрели несколько направлений обучения, в том числе:
Это очные формы обучения, которое длится около трех лет. Всего об этом колледже оставили более 60 отзывов в сервисе «Яндекса», в том числе негативные. Многие заявляют, что очень тяжело дозвониться в учреждение.
«Ни на один из указанных номеров телефонов в течении нескольких дней так и не смогли дозвониться. Всегда номер или занят или никто не берет трубку. Безобразие. Вы вообще работаете?», — интересуются ростовчане.
«Колледж отвратительный, начиная с очередей на поступление и до конца обучения, за время учебы сын не получил никаких практических навыков, хотя посещал все занятия и выполнял все, что давали. Отношение к студентам никакое, преподавательский состав оставляет желать лучшего, мой вам совет, обходите стороной это заведение, не тратьте деньги и время», — говорится в отзывах.
«Учусь на Акушерском деле, преподавательский состав подобран грамотно, большинство преподавателей имеют практический опыт работы в медицинской сфере. Колледж оснащен необходимым оборудование и муляжами», — заявляют довольные студенты.
Это учреждение расположено на проспекте Стачки, в нем есть бюджетные места, а также очная и заочная формы обучения. Предусмотрены сразу несколько специальностей, среди них «Гостиничный сервис», «Экономика и бухгалтерский учет», «Парикмахер», «Реклама», «Туризм», «Сборщик обуви».
Что касается отзывов, то всего их оказалось более 30.
«Техникум который не учит, ученики проходите мимо», — советуют ростовчане.
«Училась в данном техникуме в 2009 году, на тот момент само здание было мягко сказать в плачевном состоянии. Может сейчас, что изменилось», — отмечают бывшие студенты.
«Хорошие преподаватели, замечательные буфет и спортивный комплекс.
Проводятся интересные мероприятия в актовом зале», — говорят местные жители.
Этот колледж расположен на проспекте Ленина, можно прийти учиться на базе 9 и 11 классов. Есть несколько форм обучения, в том числе очная и заочная.
Абитуриенты и студенты оставили более 80 отзывов об этом заведении
«О колледже остались только приятные воспоминания. Хорошее образовательное учреждение, в котором трудятся профессионалы своего дела, вкладывающие душу в тех, кто стремится к профессии и достоин ее. Преподаватели педагогики и психологии дают отличную базу для работы с детьми. Методисты непосредственно рассказывают и показывают, как происходит процесс обучения», — говорится в одном из отзывов.
«Ужасное заведение, никогда сюда не поступайте», — написал один из пользователей, но объяснять свою позицию не стал.
«Колледж не понравился. Во-первых, обучение стоит 98900 рублей — это больше, чем в некоторых ВУЗах самого Ростова. Во-вторых, нет общежития. В-третьих, чтобы поступить на бюджет нужно, чтобы средний балл аттестата был 5,0. Это слишком большой показатель и не все смогут похвастаться хорошим аттестатом. И платить тоже могут не все», — заявили ростовчане.
Это образовательное учреждение расположено в самом центре города — на улице Большой Садовой. В нем есть бюджетные места, очное и заочная формы обучения.
«На самом деле, колледж действительно плохой, нет постоянного расписания, нет помещения, кочуем то там, то тут. Некоторые преподаватели вообще относятся к студентам отвратительно. Запрещено работать, нужно жить в колледже. Всегда необходимо приходить, пропускать ни в коем случае нельзя, если ты болеешь, то тебе нельзя болеть», — пишут учащиеся.
«Не советую. Много было рекламы хорошей, а по факту ничего… А отсутствие стабильного расписания не дает возможности спланировать жизнь», — говорится в комментариях.
«Колледж хороший, администрация дружелюбная, с преподавателями можно всегда найти общий язык. Некоторые даже подскажут и посоветуют, куда поступить дальше. Впечатления хорошие», — отмечают студенты.
В этом учреждении есть несколько специальностей, среди них:
Обучающиеся написали более 60 отзывов об этом техникуме, в том числе есть и отрицательные.
«Если бы была звезда -1, то поставила бы, ужасные преподаватели под властью директора, ужасное отношение не то что к детям, а к их родителям, некоторым позволяется курить при преподавателях, а кого-то отчисляют ни за что, делайте выводы, к любому ребенку можно найти подход», — критикуют местные жители.
«Ужаснейший техникум. Сам там проучился несколько лет и есть, что сказать. Хороших преподавателей можно по пальцам одной руки посчитать. Отношение к детям ужасное, их оскорбляют. Состояние техникума оставляет желать лучшего, по коридорам бегают тараканы», — рассказал бывший студент.
«Техникум отличный, учился в нем с 2018–2022 годы на профессию „Машинист локомотива“. Говорю спасибо всем преподавателям и отдельное огромное спасибо учителям спецпредметов», — сказано в отзывах.