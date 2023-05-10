Один из ключевых факторов, на который нужно обратить внимание при выборе колледжа, это наличие государственной аккредитации. Это очень важный критерий, который зачастую не учитывается абитуриентами, но он определяет статус диплома, который получит студент. Если колледж не имеет государственной аккредитации, то диплом не будет государственного образца, что в дальнейшем может создать проблемы.