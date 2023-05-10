Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В ходе мониторинга в Интернете обнаружили предложение о продаже лекарства для лечения рака почек. Владелец хотел получить 500 тысяч рублей за одну упаковку препарата.
«Сайт лжеаптекаря был заблокирован. Покупать препараты необходимо в аптеках, имеющих разрешение на онлайн-торговлю», — сказано в сообщении.
Ранее интернет-аптеки продавали в Ростовской области опасные препараты от рака и гепатита. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.