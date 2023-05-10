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Лжеаптекарь в Ростовской области продавал лекарство от рака за 500 тыс рублей

10 мая 2023, 09:31
Фото: mil.ru
Лжеаптекарь в Ростовской области продавал лекарство от рака за 500 тыс рублей
В Ростовской области заблокировали сайт, на котором продавали лекарство от рака, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

В ходе мониторинга в Интернете обнаружили предложение о продаже лекарства для лечения рака почек. Владелец хотел получить 500 тысяч рублей за одну упаковку препарата.

«Сайт лжеаптекаря был заблокирован. Покупать препараты необходимо в аптеках, имеющих разрешение на онлайн-торговлю», — сказано в сообщении.

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Ранее интернет-аптеки продавали в Ростовской области опасные препараты от рака и гепатита. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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