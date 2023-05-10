Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Водитель «Лады Гранта» ехал в направлении проспекта Ленина и превысил скорость, что привело к столкновению с Renault Logan. От удара последний автомобиль отбросило на Kia.
Далее Kia врезался в «Лада Веста» и Renault Logan. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили в управлении.
Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее водитель грузовика погиб, влетев в деревья в Ростовской области 8 мая.