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Массовая авария произошла на Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону вечером 9 мая

10 мая 2023, 04:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина во вторник, 9 мая, столкнулись пять автомобилей, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель «Лады Гранта» ехал в направлении проспекта Ленина и превысил скорость, что привело к столкновению с Renault Logan. От удара последний автомобиль отбросило на Kia.

Далее Kia врезался в «Лада Веста» и Renault Logan. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее водитель грузовика погиб, влетев в деревья в Ростовской области 8 мая.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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