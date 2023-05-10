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Несколько улиц Ростова-на-Дону останутся без воды 11 мая

10 мая 2023, 10:11
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Несколько улиц Ростова-на-Дону останутся без воды 11 мая
В Ростове-на-Дону в четверг, 11 мая, отключат водоснабжение на нескольких улицах, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения будут действовать с 09.00 мск до 21.00, это коснется бульвара Комарова, улиц Волкова, Капустина, Бодрая, Евдокимова, переулка Грибной. Ограничения введут на улицах Тракторная, Хвойная, Созидания, Пацаева, в переулке Пихтовый.

Юрист объяснил, на какой срок по закону могут отключить горячую воду в Ростове
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В зоне ограничения будут находиться садовые товарищества Полиграфист, Ригель, Полиграфист-2, Рассвет, Весна, Северный. Причиной отключений станут ремонтные работы. 

Ранее юрист объяснил, на какой срок по закону могут отключить горячую воду в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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