Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Ограничения будут действовать с 09.00 мск до 21.00, это коснется бульвара Комарова, улиц Волкова, Капустина, Бодрая, Евдокимова, переулка Грибной. Ограничения введут на улицах Тракторная, Хвойная, Созидания, Пацаева, в переулке Пихтовый.
В зоне ограничения будут находиться садовые товарищества Полиграфист, Ригель, Полиграфист-2, Рассвет, Весна, Северный. Причиной отключений станут ремонтные работы.
Ранее юрист объяснил, на какой срок по закону могут отключить горячую воду в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.