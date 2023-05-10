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Новые граффити появились на Шаумяна в Ростове

10 мая 2023, 16:31
Фото: Сообщество ВК "МЕСТОРОЖДЕНИЕ фестиваль уличного искусства"
Уличные художники украсили граффити улицу Шаумяна в Ростове
Участники фестиваля «Месторождение» украсили своими работами улицу Шаумяна в Ростове, результатами творчества они делятся в соцсетях.

В Ростове проходит фестиваль уличного искусства «Месторождение». В рамках него художники украшают стрит-артом фасады домов на улице Шаумяна. Посмотреть на их работы можно на участке от Буденновского до Ворошиловского.

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Основной площадкой для стрит-арта стали заброшенные дома. Организаторы заявляют, что их главная цель — отразить историю и мифологию места. Также для художников важно художественное развитие среды Ростова и осмысление его богатого культурно-исторического наследия. «Также создаем точки притяжения, места силы и пешеходные маршруты для горожан и гостей нашего города», — заключили участники фестиваля.

Ранее ростовчане обрадовались новому арт-объекту «Любовь» на левом берегу.

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