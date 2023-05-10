Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В Ростове проходит фестиваль уличного искусства «Месторождение». В рамках него художники украшают стрит-артом фасады домов на улице Шаумяна. Посмотреть на их работы можно на участке от Буденновского до Ворошиловского.
Основной площадкой для стрит-арта стали заброшенные дома. Организаторы заявляют, что их главная цель — отразить историю и мифологию места. Также для художников важно художественное развитие среды Ростова и осмысление его богатого культурно-исторического наследия. «Также создаем точки притяжения, места силы и пешеходные маршруты для горожан и гостей нашего города», — заключили участники фестиваля.
Ранее ростовчане обрадовались новому арт-объекту «Любовь» на левом берегу.