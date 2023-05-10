Основной площадкой для стрит-арта стали заброшенные дома. Организаторы заявляют, что их главная цель — отразить историю и мифологию места. Также для художников важно художественное развитие среды Ростова и осмысление его богатого культурно-исторического наследия. «Также создаем точки притяжения, места силы и пешеходные маршруты для горожан и гостей нашего города», — заключили участники фестиваля.