Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Об этом рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, уточнив, что есть два узких места — это обход Ростова, строительный объект Аксай, и обход Краснодара. Открытие запланировано на 10 июня, что позволит исправить ситуацию.
Петушенко уточнил, что трасса М-4 «Дон» является самой востребованной.
Напомним, что в регионе продолжается строительство Ростовского транспортного кольца, в которое войдут 12 автодорог, в том числе обход Аксая. Общая длина составит около 110 километров.