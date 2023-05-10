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Обход Аксая откроют для движения с 10 июня

10 мая 2023, 08:45
Фото: https://t.me/avtodorgk
Обход Аксая откроют для движения с 10 июня
В Ростовской области обход Аксая будет открыт для автомобилистов с 10 июня, сообщили в правительстве РФ.

Об этом рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, уточнив, что есть два узких места — это обход Ростова, строительный объект Аксай, и обход Краснодара. Открытие запланировано на 10 июня, что позволит исправить ситуацию.

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Петушенко уточнил, что трасса М-4 «Дон» является самой востребованной.Петушенко уточнил, что трасса М-4 «Дон» является самой востребованной.
Петушенко уточнил, что трасса М-4 «Дон» является самой востребованной.
Фото: government.ru

Петушенко уточнил, что трасса М-4 «Дон» является самой востребованной.

Напомним, что в регионе продолжается строительство Ростовского транспортного кольца, в которое войдут 12 автодорог, в том числе обход Аксая. Общая длина составит около 110 километров.

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