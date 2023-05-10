Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Согласно данным синоптиков, на этой неделе в Новочеркасске и донской столице будет прохладно и пасмурно. Температура не поднимется выше +10 °С до пятницы, когда ожидается потепление до +19° С в дневные часы. Пятница начнется с ясной погоды, осадков не будет и прогнозируют слабый ветер.
На выходных температура может подняться до 20 градусов, порывы ветра составят три метра в секунду. В субботу в городах будет облачно, в воскресенье снова могут начаться дожди.
Ранее улицы в Ростове-на-Дону начало топить из-за ливней днем 28 апреля.