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Рабочая неделя в Новочеркасске и Ростове начнется с прохладной погоды и дождя

10 мая 2023, 07:23
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Рабочая неделя в Новочеркасске и Ростове начнется с прохладной погоды и дождя
В Ростове-на-Дону и Новочеркасске на этой недели будет складываться прохладная и дождливая погода, сообщили синоптики.

Согласно данным синоптиков, на этой неделе в Новочеркасске и донской столице будет прохладно и пасмурно. Температура не поднимется выше +10 °С до пятницы, когда ожидается потепление до +19° С в дневные часы. Пятница начнется с ясной погоды, осадков не будет и прогнозируют слабый ветер.

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На выходных температура может подняться до 20 градусов, порывы ветра составят три метра в секунду. В субботу в городах будет облачно, в воскресенье снова могут начаться дожди.

Ранее улицы в Ростове-на-Дону начало топить из-за ливней днем 28 апреля.

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