Согласно данным синоптиков, на этой неделе в Новочеркасске и донской столице будет прохладно и пасмурно. Температура не поднимется выше +10 °С до пятницы, когда ожидается потепление до +19° С в дневные часы. Пятница начнется с ясной погоды, осадков не будет и прогнозируют слабый ветер.