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Ростовчане заявили о выброшенном возле мусорки портрете участника ВОВ

10 мая 2023, 12:56
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчане заявили о выброшенном возле мусорки портрете участника ВОВ
В Ростове-на-Дону возле мусорного контейнера заметили портрет участника ВОВ, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Автор написал, что на улице Штахановского нашел портрет, который оформили для шествия «Бессмертного полка». На нем подписаны имя бойца и годы его жизни.

«Как вообще так можно поступать? Не смог пройти мимо, забрал», — написал ростовчанин. Пользователи в комментариях поблагодарили его, что он не остался равнодушным в этой ситуации.

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«Никто бы фото своего деда на мусорку не выкинул. Похоже на провокацию», — предположили горожане.

«Вероятно человеку дали портрет, чтобы он „исполнил роль“. После „исполнения роли“ портрет ему уже, видимо, был не нужен, ну и как следствие имеем, что имеем», — заявили местные жители.

Ранее персональные парады устроили во дворах фронтовиков в Ростовской области.

Фото: vk.com/etorostovnadonu
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