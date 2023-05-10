Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Автор написал, что на улице Штахановского нашел портрет, который оформили для шествия «Бессмертного полка». На нем подписаны имя бойца и годы его жизни.
«Как вообще так можно поступать? Не смог пройти мимо, забрал», — написал ростовчанин. Пользователи в комментариях поблагодарили его, что он не остался равнодушным в этой ситуации.
«Никто бы фото своего деда на мусорку не выкинул. Похоже на провокацию», — предположили горожане.
«Вероятно человеку дали портрет, чтобы он „исполнил роль“. После „исполнения роли“ портрет ему уже, видимо, был не нужен, ну и как следствие имеем, что имеем», — заявили местные жители.
Ранее персональные парады устроили во дворах фронтовиков в Ростовской области.