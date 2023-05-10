rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Изображение материала

Ростовчанин открыл стрельбу из винтовки по цветочному ларьку на Западном

10 мая 2023, 18:14
Фото: 1MI
Из-за спора с флористом ростовчанин устроил стрельбу на Западном
Из-за спора с флористом ростовчанин устроил стрельбу на Западном, пишут Telegram-каналы.

Житель Ростова устроил стрельбу из винтовки по цветочному ларьку на Западном. Инциденту предшествовал спор мужчины с флористом. Женщина попросила его во время прогулки с овчаркой не натравливать ее на бездомных собак. Однако мужчина посчитал просьбу неприемлемой. Он ушел домой и спустя пару часов вернулся к ларьку с винтовкой.

Don Mash сообщает, что в результате стрельбы никто не пострадал. Мишенью для мужчины стали цветочные горшки.

В Ростове-на-Дону жители недовольны из-за стрельбы по ночам на улице Стабильной в мае
Узнать подробнее

В полиции города инцидент пока никак не комментировали. Информация уточняется.

Ранее неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове.

Читайте также:
Стали известны подробности стрельбы и дыма в небе над Ростовом 7 маяВ Ростове-на-Дону назвали подробности стрельбы подростка по ровесникуЖители Ростова заявили о ночной стрельбе на Рабочей пощади
#Алина Заярная#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Стрельба в Ростове#Криминал в Ростове
Подпишитесь
В Ростове мужчину с гранатой не пустили в клуб, а Розенбаум споет для казаков
Сегодня, 16:46
Аграрии Ростовской области оказались на грани катастрофы из-за решений властей
Сегодня, 15:12
Военных запаса призовут на сборы в Ростовской области
Сегодня, 15:12
Услуги погребения могут подорожать на 11% в Ростове
Сегодня, 17:07
Двое мужчин устроили кровавую резню в многоэтажке на Сельмаше в Ростове
Сегодня, 18:10