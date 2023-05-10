Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Житель Ростова устроил стрельбу из винтовки по цветочному ларьку на Западном. Инциденту предшествовал спор мужчины с флористом. Женщина попросила его во время прогулки с овчаркой не натравливать ее на бездомных собак. Однако мужчина посчитал просьбу неприемлемой. Он ушел домой и спустя пару часов вернулся к ларьку с винтовкой.
Don Mash сообщает, что в результате стрельбы никто не пострадал. Мишенью для мужчины стали цветочные горшки.
В полиции города инцидент пока никак не комментировали. Информация уточняется.
Ранее неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове.