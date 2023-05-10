Житель Ростова устроил стрельбу из винтовки по цветочному ларьку на Западном. Инциденту предшествовал спор мужчины с флористом. Женщина попросила его во время прогулки с овчаркой не натравливать ее на бездомных собак. Однако мужчина посчитал просьбу неприемлемой. Он ушел домой и спустя пару часов вернулся к ларьку с винтовкой.