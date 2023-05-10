rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Изображение материала

Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону прекратятся дожди в мае

10 мая 2023, 05:12
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в среду и четверг будет дождливая погода, после чего осадки прекратятся, сообщили в Гидрометцентре.

В среду, 10 мая, температура воздуха составит 11 градусов, в четверг — 14 градусов. Скорость ветра достигнет четырех метров в секунду и пройдут дожди.

В пятницу воздух прогреется до 12 градусов и будет облачно, на следующий день столбики термометров покажут 20 градусов. В воскресенье вернется дождливая погода, температура воздуха не поменяется.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
Узнать подробнее

В понедельник и вторник прогнозируют облачную погоду и может потеплеть до 21 градуса. Порывы ветра не превысят трех метров в секунду.

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля из-за сильного ветра.

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Погода в Ростове#Погода в Ростовской области#Дожди в Ростове#Дожди в Ростовской области
Подпишитесь
Депутат Водолацкий назвал Ростовскую область зоной риска из-за ракет у ВСУ
Вчера, 19:29
Водоканал снова пытается засудить ФК «Ростов»
Сегодня, 05:41
«Ничего не увидели»: ростовчан разочаровал салют в честь Дня Победы
Вчера, 19:57
В СИЗО Ростова мобильник пытались передать в банке шпрот
Вчера, 17:46
Власти объяснили, почему погас Вечный огонь на Театральной площади в Ростове 9 мая
Вчера, 17:00