Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В среду, 10 мая, температура воздуха составит 11 градусов, в четверг — 14 градусов. Скорость ветра достигнет четырех метров в секунду и пройдут дожди.
В пятницу воздух прогреется до 12 градусов и будет облачно, на следующий день столбики термометров покажут 20 градусов. В воскресенье вернется дождливая погода, температура воздуха не поменяется.
В понедельник и вторник прогнозируют облачную погоду и может потеплеть до 21 градуса. Порывы ветра не превысят трех метров в секунду.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля из-за сильного ветра.