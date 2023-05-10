Скатертью дорога: как текстильная промышленность Дона справляется с санкциями

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Напомним, в марте текущего года губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о заинтересованности региона в развитии легкой промышленности, способной восполнить потребности по импортозамещению ушедшей с российского рынка продукции. Примером таких компаний стали предприятия по производству микрофибры и полиэфирного штапельного волокна в Ростовской области.
Сейчас перспективы развития легкой промышленности в Ростовской области тяжело оценить, однако текстильный рынок России в настоящий момент оценивается экспертами в 359 миллиардов рублей. Как правило, большая часть компаний представлена малым и средним бизнесом, который занимается именно производством готовых изделий, а не ткани и волокон. Тем не менее и крупных игроков на рынке текстиля достаточно, поскольку производство полотенец, тюли, скатертей и другого домашнего текстиля — это одна из наиболее стабильных сфер легкой промышленности, ведь ни один дом не обходится без постельного белья, штор и других предметов для создания уюта.
«Это все связано же со строительством жилья, мы в прошлом году рекорды ставили, ну и соответственно востребованность всего домашнего текстиля была на таком же уровне», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
С ним согласны и эксперты, утверждающие, что рынок позволяет планировать объемы производства и продажи на годы вперед. Например, основатель группы компаний Solstudio Textile Group Александра Калошина утверждает, что текстильные производства уже анализируют моду на рисунки и текущую обстановку на рынке, что позволяет предприятию разрабатывать ткани с узорами и принтами уже на лето 2025 года.
Несмотря на преимущества этой сферы промышленности, в Ростовской области не так много предприятий, специализирующихся на производстве текстиля. Согласно данным системы «СПАРК-Interfax», в Ростовской области насчитывается менее 30 производств, продукцией которых являются текстильные изделия за исключением одежды, а также текстильные волокна. Самым крупным из них по праву можно назвать ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ», который обеспечивает работой более тысячи сотрудников. Его выручка по итогам прошлого года составила более 12 миллиардов рублей, а чистая прибыль — больше 3,1 миллиарда рублей. Компания занимается отделкой текстиля и тканей как естественного, так и синтетического происхождения, а также производством готовых изделий.
АО «ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА М» заняла второе место в рейтинге крупнейших текстильных компаний Ростовской области с численностью персонала около 880 человек и выручкой по итогам 2022 года в размере более 1,5 миллиарда рублей. Бронзу рейтинга по доходности завоевал завод «Меринос» в Ростове, специализирующийся на производстве текстильных изделий, волокон, ковров и ковровых покрытий. Численность персонала предприятия достигает 272 человек, а выручка в прошлом году превысила 1,4 миллиарда рублей. Другие предприятия, например, ООО «АГРОСЕТКА-ЮГ» и ООО «ПОЛИТЕКС» также зарабатывают сотни миллионов рублей на своей продукции, неплохие результаты показывают и другие 22 донских компании, выручка которых составляет от 1,9 до 449 миллионов рублей.
Несмотря на оптимистичную картину на рынке, у производителей текстиля есть серьезная проблема — недостаток сырья, возникший после введения западных санкций. В России есть возможность выращивать растения и животных для производства натуральных волокон — льна, хлопка, шерсти, а также леса — для вискозы.
«Что касается льна, на сегодняшний день мы очень скромно выглядим на мировом рынке, занимаем только порядка 3%, поэтому там есть над чем работать[…] Если говорить про хлопок, то это для нас пока экзотическое растение, потому что мы начали пытаться что-то делать в южных регионах, но я бы сказал, что это эксперимент, ни о каком промышленном производстве речи здесь не идет», — рассказал о ситуации с сырьем Сергей Катырин, добавив, что государство направило около 200 миллионов рублей для закупки техники и семян.
Вот только прядильных комбинатов в стране нет, причина этого — необходимость вкладывать серьезный капитал в производство. Сейчас эксперты уверенно говорят о том, что в стране необходимо восстановить сырьевую базу с помощью субсидирования производства, покупки площадей для ведения бизнеса и приобретения техники.
«Наиболее востребованное сегодня — это субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидирование ставок по лизингу», — сообщил Катырин, добавив, что уже сейчас в России корпорации МСП и фонды развития промышленности пользуются промышленной ипотекой.
Эксперты уверены, что восстановление сырьевой базы появление прядильных комбинатов позволят легкой промышленности не только восстановиться к досанкционным показателям, но также вырасти в несколько раз.