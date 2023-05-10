Скатертью дорога: как текстильная промышленность Дона справляется с санкциями

«Что касается льна, на сегодняшний день мы очень скромно выглядим на мировом рынке, занимаем только порядка 3%, поэтому там есть над чем работать[…] Если говорить про хлопок, то это для нас пока экзотическое растение, потому что мы начали пытаться что-то делать в южных регионах, но я бы сказал, что это эксперимент, ни о каком промышленном производстве речи здесь не идет», — рассказал о ситуации с сырьем Сергей Катырин, добавив, что государство направило около 200 миллионов рублей для закупки техники и семян.