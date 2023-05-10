Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
По информации Минобрнауки, новые правила систематизируют процедуру приема и делают ее более прозрачной. Они вступили в силу с 1 марта 2023 года и будут действовать в течение четырех лет.
Только учебные заведения, обладающие специальными лицензиями, могут принимать документы на определенные программы. Чтобы убедиться в том, что выбранный вуз соответствует требованиям российского законодательства, можно обратиться к Сводному реестру лицензий, который составляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Для этого нужно ввести название вуза в форму поиска на сайте реестра. Если образовательная организация указана в списке, то можно готовить документы, что попробовать поступить.
Для поступления в колледж или вуз в 2023 году необходимы будут следующие документы:
Все эти документы обязательны для вузов и поступить без них не получится.
Однако, дополнительные документы могут отличаться в каждом учебном заведении. Для получения более подробной информации стоит обратиться в вуз.
Ранее подача документов для поступления в вузы была обязательной только в бумажном виде, а электронный формат - по желанию. Однако теперь подача документов в электронном виде стала обязательной. Это более удобный и экономичный способ для абитуриентов, особенно для тех, кто живет в отдаленных регионах и может сэкономить на пересылке документов.
Теперь для участия в конкурсе не нужно получать согласие на зачисление. Достаточно вовремя предоставить вузу оригинал документа об образовании (аттестата или диплома) или отметку о представлении оригинала документа об образовании, выданную поступающим на портале «Госуслуги», согласно установленным срокам.
Однако, в случае, если не предоставить ни оригинал документа об образовании, ни отметку при поступлении на платные места, потребуется согласие на зачисление.
Всем поступающим теперь нужно проставлять приоритеты зачисления во время подачи заявления в вуз. Например, если подали документы на участие в конкурсе по пяти разным специальностям и на всех этих специальностях набрали одинаковое число баллов, вуз зачислит на ту специальность, указанную приоритетной.
Приоритеты будут обозначаться цифрами в порядке убывания важности. Например, цифрой «1» будет обозначен самый высокий приоритет, а цифрой «2» — второй более низкий и так далее.
Изменить порядок приоритетов можно будет до даты завершения приема документов, примерно до 25 июля. Вузы будут зачислять поступающих на основании порядковых номеров, указанных в их заявлениях.
С этого года количество специальностей, на которые можно подать документы для участия в конкурсе в вузе, изменено. Ранее каждый поступающий мог выбрать до 10 направлений, но сейчас это число уменьшено до пяти. Точное количество специальностей, на которые можно подать документы, устанавливается каждым вузом самостоятельно.
Если вуз проводит многопрофильный конкурс (т.е. единый конкурс по нескольким направлениям или специальностям в рамках одного укрупненного направления), это будет считаться за одну специальность, даже если в конкурсе объединены пять и более направлений.
В Ростовской области сделали единые сроки приема на бюджетные места, при этом форма обучения роли не играет. До этого каждое учреждение самостоятельно выбирало сроки приема на заочное отделение, из-за чего приемная кампания могла продолжаться до осени.
Однако теперь срок завершения приема документов для всех форм обучения установлен до 25 июля, а дополнительный прием завершается не позднее 29 августа.
Ввели также новые правила, касающиеся знака ГТО у поступающих. Теперь это будет подтверждаться на сайте Минспорта РФ или на портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также копией приказа уполномоченного органа о награждении знаком ГТО.