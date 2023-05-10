Только учебные заведения, обладающие специальными лицензиями, могут принимать документы на определенные программы. Чтобы убедиться в том, что выбранный вуз соответствует требованиям российского законодательства, можно обратиться к Сводному реестру лицензий, который составляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Для этого нужно ввести название вуза в форму поиска на сайте реестра. Если образовательная организация указана в списке, то можно готовить документы, что попробовать поступить.