Аналитики подсчитали, сколько лет понадобится регионам России, чтобы зарплата местных жителей достигла 100 тысяч рублей. Ростовская область стала аутсайдером в этом рейтинге. Ее экономическое развитие лишь через 8 лет позволит только четверти местных жителей выйти на доход в 100 тысяч рублей. Еще четыре года уйдут, чтобы эту же сумму получали 50% ростовчан. Большая же часть населения сможет рассчитывать на такой доход лишь через 16 лет.