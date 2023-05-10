Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Аналитики подсчитали, сколько лет понадобится регионам России, чтобы зарплата местных жителей достигла 100 тысяч рублей. Ростовская область стала аутсайдером в этом рейтинге. Ее экономическое развитие лишь через 8 лет позволит только четверти местных жителей выйти на доход в 100 тысяч рублей. Еще четыре года уйдут, чтобы эту же сумму получали 50% ростовчан. Большая же часть населения сможет рассчитывать на такой доход лишь через 16 лет.
Рейтингами же лидера стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа и Магаданская область. Четверть населения каждого из этих регионов уже зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц.
Дольше всего повышения зарплаты стоит ждать жителям Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Чтобы хотя бы четверть граждан там вышли на доход в 100 тысяч рублей, ждать им придется 12 лет.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали вакансии с высокой зарплатой и без опыта работы.