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Стало известно, когда ростовчане станут в среднем получать 100 тысяч рублей

10 мая 2023, 11:48
Фото: usfsregion5/CC BY 2.0/flickr.com
Аналитики рассказали, когда средняя зарплата ростовчан достигнет 100 тысяч рублей
Экономическое развитие Ростовской области лишь спустя 8 лет позволит четверти местных жителей зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, заявили аналитики.

Аналитики подсчитали, сколько лет понадобится регионам России, чтобы зарплата местных жителей достигла 100 тысяч рублей. Ростовская область стала аутсайдером в этом рейтинге. Ее экономическое развитие лишь через 8 лет позволит только четверти местных жителей выйти на доход в 100 тысяч рублей. Еще четыре года уйдут, чтобы эту же сумму получали 50% ростовчан. Большая же часть населения сможет рассчитывать на такой доход лишь через 16 лет.

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Рейтингами же лидера стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа и Магаданская область. Четверть населения каждого из этих регионов уже зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц.

Дольше всего повышения зарплаты стоит ждать жителям Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Чтобы хотя бы четверть граждан там вышли на доход в 100 тысяч рублей, ждать им придется 12 лет.

Ранее в Ростове-на-Дону назвали вакансии с высокой зарплатой и без опыта работы.

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