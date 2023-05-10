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Старинный особняк Давыдова продают в Ростове за 55 миллионов рублей

10 мая 2023, 14:49
Фото: Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"
Старинный особняк Давыдова продают в Ростове за 55 миллионов рублей
В Ростове на продажу выставили особняк Давыдова на улице Красных Зорь, информация об этом появилась на сайте свободных объявлений.

В Ростове на продажу выставлен особняк Давыдова, построенные в конце XIX века. Здание находится на улице Красных Зорь, 141. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Здание невысокое — в нем всего два этажа.

Владельцам удалось сохранить старинный кирпич, из которого построен дом. Однако первоначальные двери и окна в нем заменили.

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Под какие цели сейчас используется особняк, не уточняется. Судя по фото, там находится ресторан и офис.

Купить особняк предлагают за 55 миллионов рублей.

Ранее дом купца Чернова в центре Ростова выставили на продажу за 65 миллионов рублей.

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