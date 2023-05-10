Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В Ростове на продажу выставлен особняк Давыдова, построенные в конце XIX века. Здание находится на улице Красных Зорь, 141. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Здание невысокое — в нем всего два этажа.
Владельцам удалось сохранить старинный кирпич, из которого построен дом. Однако первоначальные двери и окна в нем заменили.
Под какие цели сейчас используется особняк, не уточняется. Судя по фото, там находится ресторан и офис.
Купить особняк предлагают за 55 миллионов рублей.
Ранее дом купца Чернова в центре Ростова выставили на продажу за 65 миллионов рублей.