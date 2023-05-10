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Тепло и солнце вернутся в Ростов в четверг, 11 мая

10 мая 2023, 15:43
Фото: 1MI
Потепление до +14 градусов придет в Ростов в четверг, 11 мая
Потепление до +14 градусов придет в Ростов в четверг, 11 мая, сообщили синоптики.

С середины этой неделе весеннее тепло начнет постепенно возвращаться в Ростов. В четверг, 11 мая, в городе будет сухо, однако небо все равно останется облачным. Температура воздуха днем превысит +14, а вечером — +5. Ветер разгонится лишь до двух метров в секунду.

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В пятницу, 12 мая, станет еще теплее. Тучи уйдут, погода будет сухой. Столбики термометров поднимутся днем до +19, а вечером — 7.

Ближе к выходным в Ростове станет еще теплее — в среднем в районе +22 градусов.

Ранее жителей Ростовской области предупредили об очередной магнитной буре с 20 мая.

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