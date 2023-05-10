С середины этой неделе весеннее тепло начнет постепенно возвращаться в Ростов. В четверг, 11 мая, в городе будет сухо, однако небо все равно останется облачным. Температура воздуха днем превысит +14, а вечером — +5. Ветер разгонится лишь до двух метров в секунду.