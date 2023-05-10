Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
С середины этой неделе весеннее тепло начнет постепенно возвращаться в Ростов. В четверг, 11 мая, в городе будет сухо, однако небо все равно останется облачным. Температура воздуха днем превысит +14, а вечером — +5. Ветер разгонится лишь до двух метров в секунду.
В пятницу, 12 мая, станет еще теплее. Тучи уйдут, погода будет сухой. Столбики термометров поднимутся днем до +19, а вечером — 7.
Ближе к выходным в Ростове станет еще теплее — в среднем в районе +22 градусов.
Ранее жителей Ростовской области предупредили об очередной магнитной буре с 20 мая.