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Уход Tinder из России. Где знакомиться ростовчанам друг с другом

10 мая 2023, 06:51
Фото: Denis Bocquet/cc by sa 2.0/flickr.com
Уход Tinder из России. Где знакомиться ростовчанам друг с другом
Популярный сервис Tinder объявил об уходе из России, поэтому жителям Ростовской области придется искать альтернативные способы для знакомств. Как найти вторую половинку, в материале RostovGazeta.

Что известно о Tindere

Tinder — это известное мобильное приложение, доступное на платформах Android и iOS, которое помогает людям найти новые знакомства по указанным параметрам и находящихся поблизости. В приложении используется функция «свайп» — пролистывание фотографий и краткой информации о пользователях. Если человек кажется интересным, пользователь свайпает вправо, чтобы выразить согласие на знакомство, или влево, чтобы отказаться. Если два пользователя показали взаимный интерес, они могут начать общение и договориться о встрече.

Также в приложении доступна премиум-подписка, которая упрощает процесс знакомства, например, путем автоматического подбора пары на основе схожих интересов. По данным платформы AppAnnie, в 2021 году Tinder стал лидером среди приложений для знакомств в России по объему затрат пользователей, опередив ранее лидирующую социальную сеть «Одноклассники».

Фото: 1MI

Новости об уходе Tinder из России

Match Group, компания-владелец приложения для знакомств Tinder, объявила о своем намерении уйти с российского рынка к 30 июня 2023 года. В годовом отчете компании заявлено, что их бренды предпринимают меры по ограничению доступа к своим услугам в России. Напомним, что с начала спецоперации для российских пользователей была отключена возможность оплаты услуг в Tinder.

Как найти вторую половинку

Существует множество способов знакомства, вот некоторые из них:

  1. Онлайн-знакомства: популярные приложения и сайты позволяют искать партнеров в интернете;

  2. На работе: многие люди знакомятся на работе, где проводят большую часть своего времени;

  3. В учебном заведении: знакомства в колледжах и университетах часто становятся основой для долгосрочных отношений;

  4. Через друзей: знакомства через общих знакомых и друзей могут быть хорошим способом для встречи новых людей;

  5. В спортивных клубах: посещение спортклубов даст возможность для знакомства с людьми, имеющими общие интересы;

  6. На общественных мероприятиях: посещение концертов или выставок может быть отличным способом для знакомства;

  7. В парке или на прогулке: случайные встречи в парке или на улице могут привести к интересным знакомствам;

  8. В магазине или кафе: знакомства в кафе, ресторанах, магазинах или на ярмарках тоже не редкость и часто становится основой для серьезных отношений.

Каждый способ имеет свои особенности и для различных людей в зависимости от их жизненного опыта, интересов и личных предпочтений.

Как найти вторую половинкуКак найти вторую половинку
Как найти вторую половинку
Фото: 1MI

Как подобрать сайт знакомств

При выборе сайта знакомств можно руководствоваться следующими критериями:

  1. Ниша: определитесь, какой тип знакомства вам нужен — серьезные отношения, краткосрочные знакомства, знакомства для спорта или дружбы. Подберите сайт знакомств, который соответствует вашим целям.

  2. Репутация: проверьте репутацию сайта знакомств. Интернет-форумы и обзоры могут помочь узнать, насколько надежен и безопасен сайт.

  3. Безопасность: обратите внимание на меры безопасности, которые принимает сайт знакомств, чтобы защитить вас и ваши данные. Это может включать проверку личности, проверку фотографий, использование защищенных протоколов для обработки платежей и т. д.

  4. Платформа: сайт должен быть удобным и с понятным интерфейсом.

  5. Стоимость: посмотрите на стоимость услуг сайта. Некоторые порталы знакомств предлагают бесплатные услуги, а другие требуют платных подписок.

  6. Количество пользователей: убедитесь, что на сайте знакомств достаточно зарегистрированных людей, чтобы увеличить шансы на успешные знакомства.

  7. Функционал: проверьте функционал сайта знакомств, чтобы убедиться, что он соответствует вашим потребностям. Это может включать поиск по критериям, возможность просматривать профили пользователей, обмен сообщениями и т. д.

Подбор сайта знакомств — это индивидуальный процесс, и выбор зависит от ваших потребностей и предпочтений.

Как правильно заполнить анкету на сайте знакомств

Заполнение анкеты на сайте знакомств может играть важную роль в том, какие люди будут связываться с вами. Чтобы правильно заполнить профиль, следуйте следующим рекомендациям:

  1. Дайте полную информацию о себе: включите свое имя, возраст, местоположение, образование и профессию. Это поможет другим пользователям понять, кто вы и принять решение о том, писать вам или нет.

  2. Представьтесь: включите информацию о своих интересах, хобби, увлечениях и других уникальных чертах личности. Например, вы можете рассказать о том, что любите делать в свободное время, кем работаете и как проводите выходные.

  3. Будьте честны: не приукрашивайте свою анкету, чтобы выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле. Помните, что вы ищете реальных людей, которые могут вас полюбить за то, кто вы есть.

  4. Используйте хорошие фотографии: снимки — это первое, что видят другие пользователи, когда они просматривают вашу анкету. Выберите фотографии, которые показывают вас в хорошем свете.

  5. Определите, что вы ищете: укажите, что вы ищете на сайте знакомств. Если это серьезные отношения, напишите об этом в своей анкете, если же вы просто хотите пообщаться и найти новых друзей, то также заявите об этом.

  6. Будьте активны: заполнение анкеты — это только начало. Чтобы получить больше контактов, общайтесь с другими пользователями, посещайте форумы, участвуйте в групповых чатах и не бойтесь начинать новые разговоры.

Заполнение анкеты на сайте знакомств займет некоторое время, но это может оказаться полезным, чтобы найти подходящего партнера и начать новые отношения.

Как правильно заполнить анкету на сайте знакомствКак правильно заполнить анкету на сайте знакомств
Как правильно заполнить анкету на сайте знакомств
Фото: 1MI

Сайт знакомств LovePlanet

LovePlanet — это сеть сайтов знакомств, запущенных в 2005 году. Он является одним из старейших и наиболее известных сайтов знакомств в Рунете, с более чем 32 миллионами зарегистрированных анкет. За 2016 год мобильное приложение LovePlanet заняло восьмое место по совокупному доходу на iOS и Google Play среди российских приложений, обойдя ВКонтакте на одну позицию, согласно международному сервису мобильной аналитики AppAnnie.

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Сайт знакомств Mamba

Mamba — это служба знакомств и общения, которая начала свою работу в 2002 году. Доступ к ресурсу открыт для всех, кому уже исполнилось 18 лет. С помощью автоматического определения геолокации пользователи могут находить друг друга. Mamba предлагает множество функций, которые позволяют соперничать с другими социальными сетями: онлайн-трансляции, возможность дарить подарки другим пользователям, комментировать их анкеты и играть в приложения-игры. После размещения объявления о поиске собеседника можно начинать переписку с теми, кто вас заинтересовал. Приобретая VIP-статус, есть возможность расширить доступ к функциям сайта, например, изучить анкету пользователя, проявившего к вам интерес.

Сайт знакомств «Где папа»

Сайт «ГдеПапа.Ру» — это ресурс для одиноких родителей, где могут познакомиться мамы-одиночки и папы-одиночки, а также все, кто ищет серьезные отношения, брак и создание семьи. Регистрация на сайте бесплатна и занимает всего несколько минут.

Сайт знакомств «Где папа»Сайт знакомств «Где папа»
Сайт знакомств «Где папа»
Фото: 1MI

Сайт знакомств Teamo

Teamo — это сайт знакомств, ориентированный на создание серьезных отношений. На портале реализован уникальный подбор партнеров на основе психологической совместимости. Каждый пользователь проходит психологическое тестирование через анкетирование.

Сайт существует с 2008 года, а на начало 2016 года на нем было зарегистрировано более 11,5 миллионов профилей. Количество мужчин и женщин на сайте примерно одинаково, а основная аудитория состоит из людей старше 25 лет.

Знакомства через Фотострану

Фотострана — это сервис знакомств с функциональностью социальной сети, который позволяет знакомиться с людьми со всего мира: участвовать в конкурсах и играть в приложения вместе. Начать общение можно абсолютно бесплатно и даже выразить симпатию другим пользователям. С 2008 года ресурс привлек большое количество пользователей из всей России. Вы можете добавить интересного собеседника в друзья и даже создать коллективный чат.

Быстрые свидания

Быстрые свидания, также известные как «speed dating» — это формат знакомств, в котором люди встречаются в кафе на коротких, обычно пяти-десяти минутных, свиданиях. Затем они переходят к следующему партнеру, чтобы повторить процесс.

Быстрые свиданияБыстрые свидания
Быстрые свидания
Фото: Linh Do/CC BY 2.0/flickr.com
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Цель быстрых свиданий заключается в том, чтобы позволить посетителям быстро познакомиться с большим количеством людей и определить, есть ли у них взаимный интерес. Этот формат знакомств становится все более популярным, поскольку он экономит время и позволяет избежать неудачных свиданий с неподходящими людьми.

Как знакомиться на улице

Знакомиться на улице может быть довольно непросто, но следующие советы могут помочь:

  1. Подходите к людям с улыбкой и хорошим настроением. Не бойтесь проявить инициативу.

  2. Не делайте комплименты, которые могут вызвать негативную реакцию. Старайтесь быть вежливыми и уважительными.

  3. Обратите внимание на невербальные сигналы, которые может подавать человек. Если он не выглядит заинтересованным, не настаивайте на продолжении знакомства.

  4. Будьте готовы к отказу и не принимайте его на свой счет. Не все люди готовы знакомиться на улице.

  5. Если вы чувствуете, что ситуация начинает становиться некомфортной, не стесняйтесь прервать знакомство и уйти.

  6. Помните о безопасности и не раскрывайте личную информацию, пока не убедитесь в надежности человека.

  7. Пригласите человека на чашку кофе или прогулку, если вы оба заинтересованы в продолжении знакомства. Но не настаивайте, если он отказывается.

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