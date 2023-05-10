Дайте полную информацию о себе: включите свое имя, возраст, местоположение, образование и профессию. Это поможет другим пользователям понять, кто вы и принять решение о том, писать вам или нет.

Представьтесь: включите информацию о своих интересах, хобби, увлечениях и других уникальных чертах личности. Например, вы можете рассказать о том, что любите делать в свободное время, кем работаете и как проводите выходные.

Будьте честны: не приукрашивайте свою анкету, чтобы выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле. Помните, что вы ищете реальных людей, которые могут вас полюбить за то, кто вы есть.

Используйте хорошие фотографии: снимки — это первое, что видят другие пользователи, когда они просматривают вашу анкету. Выберите фотографии, которые показывают вас в хорошем свете.

Определите, что вы ищете: укажите, что вы ищете на сайте знакомств. Если это серьезные отношения, напишите об этом в своей анкете, если же вы просто хотите пообщаться и найти новых друзей, то также заявите об этом.