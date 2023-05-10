Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Администрация Ростова решила повысить стоимость услуг по погребению граждан. Чиновники уже подготовили соответствующие правки в муниципальное законодательство. Они должны вступить в силу 5 октября 2023 года.
Согласно новым расценкам, погребение на Ростовском кладбище теперь будет стоить 2 516 рублей — на 11% больше, чем сейчас. На Северном кладбище рост стоимости погребения так же составил 11%. Похоронить человека там обойдется в 1 516 рублей. Аналогичным образом повысятся цены и на других кладбищах.
Почти на 12% подорожает предоставление и доставка гроба и других предметов для погребения. С октября эта услуга будет стоить 3 463 рубля.
Напомним, в крайний раз цены на погребение в Ростове поднимали в прошлом октябре. Жители города уже тогда критиковали индексацию.