Согласно новым расценкам, погребение на Ростовском кладбище теперь будет стоить 2 516 рублей — на 11% больше, чем сейчас. На Северном кладбище рост стоимости погребения так же составил 11%. Похоронить человека там обойдется в 1 516 рублей. Аналогичным образом повысятся цены и на других кладбищах.