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Услуги погребения могут подорожать на 11% в Ростове

10 мая 2023, 17:07
Фото: 1MI
В Ростове может подорожать стоимость погребения
В Ростове собираются увеличить стоимость услуг погребения, соответствующие правки в постановление уже подготовили в администрации города.

Администрация Ростова решила повысить стоимость услуг по погребению граждан. Чиновники уже подготовили соответствующие правки в муниципальное законодательство. Они должны вступить в силу 5 октября 2023 года.

Согласно новым расценкам, погребение на Ростовском кладбище теперь будет стоить 2 516 рублей — на 11% больше, чем сейчас. На Северном кладбище рост стоимости погребения так же составил 11%. Похоронить человека там обойдется в 1 516 рублей. Аналогичным образом повысятся цены и на других кладбищах.

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Почти на 12% подорожает предоставление и доставка гроба и других предметов для погребения. С октября эта услуга будет стоить 3 463 рубля.

Напомним, в крайний раз цены на погребение в Ростове поднимали в прошлом октябре. Жители города уже тогда критиковали индексацию.

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