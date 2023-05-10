В ГД требуют запретить серию «Гриффинов», в которой показали Челябинск

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В беседе с журналистами NEWS.ru парламентарий заявила, что такие мультфильмы — это осознанная работа против РФ.
По ее мнению, в настоящее время в книгах, учебниках, фильмах, а также мультфильмах намеренно создается образ России как государства, где все недовольны жизнью, употребляют наркотики и алкоголь, берут взятки.
«Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов. Челябинская область — стратегически важный регион, где развивается металлургия, промышленность. Там развивается сфера культуры. Есть театры, симфонический оркестр, регулярно проходят различные выставки».- отметила Лантратова.
В эпизоде, о котором говорит депутат, главные герои посещают город Челябинск, который они называют «уральским Чикаго». Здесь местные жители пьют, читают газету «Россия вчера», они подвергаются избиениям со стороны полиции и заражаются «коровьей чумой».