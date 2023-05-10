В голосовании по объектам благоустройства в области поучаствовали 1554 волонтера

Первоочередной задачей добровольцев стала информационная деятельность. Они помогают желающим оставить свой голос за объект благоустройства и рассказывают как за него проголосовать. Принять участие в голосовании может любой гражданин Российской Федерации старше 14 лет, не обязательно, чтобы он был жителем района, города или поселка, где этот объект расположен. Те объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства.