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В голосовании по объектам благоустройства в области поучаствовали 1554 волонтера

10 мая 2023, 15:42
Фото: Правительство Ростовской области
Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит уже в третий раз. В этом году в команду донских добровольцев вошли 1554 человека, что в полтора раза превысило количество волонтеров прошлого года. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Первоочередной задачей добровольцев стала информационная деятельность. Они помогают желающим оставить свой голос за объект благоустройства и рассказывают как за него проголосовать. Принять участие в голосовании может любой гражданин Российской Федерации старше 14 лет, не обязательно, чтобы он был жителем района, города или поселка, где этот объект расположен. Те объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства.

По словам замгубернатора Игоря Сорокина, это сделано для того, чтобы городская среда отвечала запросам граждан.

— Городская среда должна формироваться с учетом их мнения. Только люди знают, чего именно не хватает в их населенных пунктах. И благодаря волонтерам, максимальное количество людей сможет оставить свой голос за приоритетный для них объект, — отметил Игорь Сорокин.

Напомним, что Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проходит на платформе za.gorodsreda.ru и продлится до 31 мая.

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