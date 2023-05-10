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В Ростове мужчину с гранатой не пустили в клуб, а Розенбаум споет для казаков

10 мая 2023, 16:46
Фото: Maggie Jones/cc0/flickr.com
В Ростове мужчина с гранатой хотел попасть в клуб, а Розенбаум споет для казаков
В Ростове разыскивают мужчину, который хотел попасть в ночной клуб с гранатой и пистолетом, тем временем Александр Розенбаум решил проехать с туром по казачьим станицам региона, а власти потратят почти один миллиард на закупку электробусов.

Опасный посетитель

Telegram-каналы сообщили о розыске вооруженного человека в Ростове. Накануне ночью он попытался попасть в один из клубов на улице Максима Горького.

Мужчину туда не пустили. Причиной стало его несоответствие дресс-коду: с собой на вечеринку он решил взять гранату. Показав ее охраннику, он скрылся. На место же оперативно вызвали сотрудников полиции.

Позже в соцсетях сообщили, что якобы заметили на мужчине нашивку ЧВК «Вагнер».

Официальной информации о происшествии не поступало.

В Ростове-на-Дону назвали подробности о человеке с пистолетом и гранатой
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Шансон для казачьих станиц

СМИ сообщили, что певец Александр Розенбаум отправится в тур по казачьим станицам Ростовской области. Он стартует уже завтра, 11 мая.

Розенбаум заявил, что в его репертуаре среди прочих есть и песни про казачество, которые он хочет спеть на родине казаков, «у них дома, а не в концертных залах».

Также артист добавил, что много лет грезил этими гастролями и планирует получить максимум от общения с людьми. «Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним», — заключил музыкант.

Шансон для казачьих станицШансон для казачьих станиц
Шансон для казачьих станиц
Фото: donland.ru
Розенбаум заявил, что с 11 мая едет в тур по казачьим станицам в Ростовской области
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Миллиард на электробусы

Департамент транспорта Ростова объявили о поиске подрядчика, который поставит в город электробусы. Соответствующий аукцион уже появился на сайте государственных закупок.

Начальная цена контракта составляет 924 миллиона рублей. На них купят 20 электробусов. Стоимость каждого оценивается в 46,2 миллиона рублей.

Известно, что один электробус сможет вместить в себя до 85 человек, в том числе инвалидов-колясочников. Максимальная скорость этого вида транспорта составит не менее 70 километров в час.

Также в документации к закупке прописаны другие параметры, которым должны соответствовать электробусы, например габариты и системы помощи водителю.

Миллиард на электробусыМиллиард на электробусы
Миллиард на электробусы
Фото: Mayoi Hachikuji/cc0/flickr.com
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