Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Telegram-каналы сообщили о розыске вооруженного человека в Ростове. Накануне ночью он попытался попасть в один из клубов на улице Максима Горького.
Мужчину туда не пустили. Причиной стало его несоответствие дресс-коду: с собой на вечеринку он решил взять гранату. Показав ее охраннику, он скрылся. На место же оперативно вызвали сотрудников полиции.
Позже в соцсетях сообщили, что якобы заметили на мужчине нашивку ЧВК «Вагнер».
Официальной информации о происшествии не поступало.
СМИ сообщили, что певец Александр Розенбаум отправится в тур по казачьим станицам Ростовской области. Он стартует уже завтра, 11 мая.
Розенбаум заявил, что в его репертуаре среди прочих есть и песни про казачество, которые он хочет спеть на родине казаков, «у них дома, а не в концертных залах».
Также артист добавил, что много лет грезил этими гастролями и планирует получить максимум от общения с людьми. «Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним», — заключил музыкант.
Департамент транспорта Ростова объявили о поиске подрядчика, который поставит в город электробусы. Соответствующий аукцион уже появился на сайте государственных закупок.
Начальная цена контракта составляет 924 миллиона рублей. На них купят 20 электробусов. Стоимость каждого оценивается в 46,2 миллиона рублей.
Известно, что один электробус сможет вместить в себя до 85 человек, в том числе инвалидов-колясочников. Максимальная скорость этого вида транспорта составит не менее 70 километров в час.
Также в документации к закупке прописаны другие параметры, которым должны соответствовать электробусы, например габариты и системы помощи водителю.