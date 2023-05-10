rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2023, 06:52

Published 10 мая 2023, 06:52

Modified 10 мая 2023, 06:55

Updated 10 мая 2023, 06:55

В Ростове-на-Дону назвали подробности о человеке с пистолетом и гранатой

10 мая 2023, 06:52
В Ростове-на-Дону идет розыск вооруженного человека, который пытался попасть в клуб, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что утром мужчина пытался попасть в один из клубов на улице Максима Горького, но его не пустили. Причиной назвали то, что он не прошел по дресс-коду.

«Он открыл сумку и начал показывать пистолет с гранатой, после чего скрылся. Охранник в этот момент вызвал сотрудников полиции», — сказано в сообщении.

В Ростове-на-Дону 10 мая ввели план «Сирена» из-за сообщений о вооруженном мужчине
Узнать подробнее

Официальной информации об этом не поступало, она сейчас уточняется.

Ранее Telegram-каналы писали о якобы введенном плане «Сирена» из-за этого мужчины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону 10 мая ввели план «Сирена» из-за сообщений о вооруженном мужчинеЭкс-полковник Росгвардии получил срок за ложную информацию о вооруженных силахДвоих вооруженных грабителей из ЛНР разыскивают в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие в Ростове#Вооруженный мужчина в Ростове
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика