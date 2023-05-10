В Ростове-на-Дону назвали подробности о человеке с пистолетом и гранатой

Posted 10 мая 2023, 06:52
Published 10 мая 2023, 06:52
Modified 10 мая 2023, 06:55
Updated 10 мая 2023, 06:55
Канал пишет, что утром мужчина пытался попасть в один из клубов на улице Максима Горького, но его не пустили. Причиной назвали то, что он не прошел по дресс-коду.
«Он открыл сумку и начал показывать пистолет с гранатой, после чего скрылся. Охранник в этот момент вызвал сотрудников полиции», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она сейчас уточняется.
Ранее Telegram-каналы писали о якобы введенном плане «Сирена» из-за этого мужчины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.