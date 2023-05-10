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В Ростове-на-Дону назвали подробности о человеке с пистолетом и гранатой

10 мая 2023, 06:52
Фото: Pat Pilon/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону назвали подробности о человеке с пистолетом и гранатой
В Ростове-на-Дону идет розыск вооруженного человека, который пытался попасть в клуб, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что утром мужчина пытался попасть в один из клубов на улице Максима Горького, но его не пустили. Причиной назвали то, что он не прошел по дресс-коду.

«Он открыл сумку и начал показывать пистолет с гранатой, после чего скрылся. Охранник в этот момент вызвал сотрудников полиции», — сказано в сообщении.

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Официальной информации об этом не поступало, она сейчас уточняется.

Ранее Telegram-каналы писали о якобы введенном плане «Сирена» из-за этого мужчины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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