Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Начальная цена контракта составляет 924 миллиона рублей, на которые планируется закупить 20 единиц транспорта. Стоимость одного электробуса оценили в 46,2 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, каждый электробус сможет вместить до 85 человек, в том числе будут места для инвалидов в коляске. Максимальная конструкционная скорость должна быть не менее 70 километров в час.
В целом в документации указано огромное количество параметров, которым должен соответствовать транспорт, в том числе габариты и системы помощи водителю. Заказчиком выступает департамент транспорта города.
Ранее стало известно, что в Таганроге закупят электробусы на 460 млн рублей в 2023 году.