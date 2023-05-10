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В Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 млн рублей

10 мая 2023, 10:54
Фото: Drive Electro/cc0/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 млн рублей
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору поставщика электробусов, говорится в материалах Госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 924 миллиона рублей, на которые планируется закупить 20 единиц транспорта. Стоимость одного электробуса оценили в 46,2 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, каждый электробус сможет вместить до 85 человек, в том числе будут места для инвалидов в коляске. Максимальная конструкционная скорость должна быть не менее 70 километров в час.

В Ростове потратят почти 1 млрд рублей на 20 электробусов
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В целом в документации указано огромное количество параметров, которым должен соответствовать транспорт, в том числе габариты и системы помощи водителю. Заказчиком выступает департамент транспорта города.

Ранее стало известно, что в Таганроге закупят электробусы на 460 млн рублей в 2023 году.

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