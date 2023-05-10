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В Ростовской области построят ветропарки мощностью 155 МВт к 2025 году

10 мая 2023, 09:19
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области построят ветропарки мощностью 155 МВт к 2025 году
В Ростовской области реализуют проект по строительству ветропарков суммарной мощностью 155 мегаватт, сообщают СМИ.

Об этом «Интерфаксу» рассказал замгубернатора Игорь Сорокин и уточнил, что строительные работы пройдут в Морозовском районе. Завершить реализацию планируется в 2025 году.

Информации о сумме инвестиций пока нет, она уточняется. Сейчас идет подготовка для разработки документации и проводится сбор данных для проектирования.

На ветропарки в Ростовской области потратят 70 млрд руб
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Всего в регионе есть шесть действующих ветроэлектростанций.

Ранее суд в Ростове наложил арест на имущество в компании, снабжавшей ветроэлектростанции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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