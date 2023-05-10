Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Об этом «Интерфаксу» рассказал замгубернатора Игорь Сорокин и уточнил, что строительные работы пройдут в Морозовском районе. Завершить реализацию планируется в 2025 году.
Информации о сумме инвестиций пока нет, она уточняется. Сейчас идет подготовка для разработки документации и проводится сбор данных для проектирования.
Всего в регионе есть шесть действующих ветроэлектростанций.
Ранее суд в Ростове наложил арест на имущество в компании, снабжавшей ветроэлектростанции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.