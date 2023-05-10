Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Вандалы изуродовали новый красный трамвай в Таганроге. Инцидент произошел поздним вечером 6 мая на площади Авиаторов. Двое парней разрисовывали трамвай, несмотря на увещевания водителя и двух других женщин. Им удалось заснять правонарушителей на камеру.
Сообщается, что трамвай уже отмыли и вернули на линию.
Власти напомнили, что за порчу имущества грозит административная и уголовная ответственность. Полицейские уже начали расследование этого инцидента.
Ранее в Ростове из-за вандалов на остановках убрали маршрутные указатели.