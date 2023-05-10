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Вандалы разрисовали новый трамвай в Таганроге на глазах у водителя

10 мая 2023, 13:54
Фото: 1MI
Вандалы разрисовали новый трамвай в Таганроге на глазах у водителя
В Таганроге вандалы разрисовали трамвай, несмотря на замечания водителя и пассажиров, рассказали в администрации города.

Вандалы изуродовали новый красный трамвай в Таганроге. Инцидент произошел поздним вечером 6 мая на площади Авиаторов. Двое парней разрисовывали трамвай, несмотря на увещевания водителя и двух других женщин. Им удалось заснять правонарушителей на камеру.

Сообщается, что трамвай уже отмыли и вернули на линию.

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Видео: taganrogtram

Власти напомнили, что за порчу имущества грозит административная и уголовная ответственность. Полицейские уже начали расследование этого инцидента.

Ранее в Ростове из-за вандалов на остановках убрали маршрутные указатели.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Происшествие#Общество#Происшествия#Город#Новости#Таганрог#Ростов-на-Дону#Видео
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