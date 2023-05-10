Вандалы изуродовали новый красный трамвай в Таганроге. Инцидент произошел поздним вечером 6 мая на площади Авиаторов. Двое парней разрисовывали трамвай, несмотря на увещевания водителя и двух других женщин. Им удалось заснять правонарушителей на камеру.