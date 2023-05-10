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«Вересаево» отметил День Великой Победы

10 мая 2023, 10:09
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
9 мая Группа компаний «ЮгСтройИнвест» организовала для жителей «Вересаево» большую праздничную тематическую площадку, которую посетили сотни семей.

Здесь были выставлены различные экспонаты техники времен великой Отечественной войны, в том числе выставка музейного оружия и, конечно, витал ароматный дымок полевой кухни. На открытой сцене в исполнении вокальных и танцевальных коллективов были исполнены незабываемые песни военных лет.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Но самое большое внимание ростовчан, причем, независимо от возраста привлекла тематическая фотозона, а также мастер-классы по сборке-разборке оружия. Дети были «загружены» по полной программе на всевозможных интерактивных площадках: они мастерили сувениры, соревновались в меткости стрельбы, учились вязать морские узлы, играли в интерактивный морской бой.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Финальным аккордом мероприятия стал рукотворный арт-объект «Победа в сердце каждого»: из сотен георгиевских ленточек было собрано одно большое сердце, причем, каждый желающий мог внести свою долю. Сердце, собранное жителями «Вересаево», стало местным символом яркого праздника Великой Победы в микрорайоне.

— Для всех нас День Победы — важный и самый дорогой праздник. Сегодня вся страна чтит память о великом подвиге наших отцов и дедов, защитивших родную землю. Наш долг — беречь наследие великой Победы и преумножать могущество Родины. Низкий поклон ветеранам, которые отстояли Отчизну и наше право на жизнь. От лица генерального директора Ю.И. Иванова и всего многотысячного коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» поздравляю всех с Днем Победы, — сказал директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Надо отметить, что День Победы Группа компаний «ЮгСтройИнвест» неизменно отмечает в своих микрорайонах. И каждый раз эти празднования проходят с особым торжеством и размахом. В этом году компания так же поздравила жителей своих районов в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

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