«Вересаево» отметил День Великой Победы

— Для всех нас День Победы — важный и самый дорогой праздник. Сегодня вся страна чтит память о великом подвиге наших отцов и дедов, защитивших родную землю. Наш долг — беречь наследие великой Победы и преумножать могущество Родины. Низкий поклон ветеранам, которые отстояли Отчизну и наше право на жизнь. От лица генерального директора Ю.И. Иванова и всего многотысячного коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» поздравляю всех с Днем Победы, — сказал директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.