«Вересаево» отметил День Великой Победы

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Здесь были выставлены различные экспонаты техники времен великой Отечественной войны, в том числе выставка музейного оружия и, конечно, витал ароматный дымок полевой кухни. На открытой сцене в исполнении вокальных и танцевальных коллективов были исполнены незабываемые песни военных лет.
Но самое большое внимание ростовчан, причем, независимо от возраста привлекла тематическая фотозона, а также мастер-классы по сборке-разборке оружия. Дети были «загружены» по полной программе на всевозможных интерактивных площадках: они мастерили сувениры, соревновались в меткости стрельбы, учились вязать морские узлы, играли в интерактивный морской бой.
Финальным аккордом мероприятия стал рукотворный арт-объект «Победа в сердце каждого»: из сотен георгиевских ленточек было собрано одно большое сердце, причем, каждый желающий мог внести свою долю. Сердце, собранное жителями «Вересаево», стало местным символом яркого праздника Великой Победы в микрорайоне.
— Для всех нас День Победы — важный и самый дорогой праздник. Сегодня вся страна чтит память о великом подвиге наших отцов и дедов, защитивших родную землю. Наш долг — беречь наследие великой Победы и преумножать могущество Родины. Низкий поклон ветеранам, которые отстояли Отчизну и наше право на жизнь. От лица генерального директора Ю.И. Иванова и всего многотысячного коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» поздравляю всех с Днем Победы, — сказал директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.
Надо отметить, что День Победы Группа компаний «ЮгСтройИнвест» неизменно отмечает в своих микрорайонах. И каждый раз эти празднования проходят с особым торжеством и размахом. В этом году компания так же поздравила жителей своих районов в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе.
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