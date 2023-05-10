Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
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Updated Сегодня, 15:06
В Шахтах на улице Дачной водитель Mitsubishi превысил скорость и врезался в BMW. От удара последний автомобиль отбросило на стоящую Honda.
Травмы получил 41-летний водитель Mitsubishi, которого доставили в медицинское учреждение. Сама авария произошла днем в среду, 10 мая.
Ранее массовая авария произошла на Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону вечером 9 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого два бензовоза столкнулись на западном въезде в Ростов.