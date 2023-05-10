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Водитель пострадал в тройной аварии в Ростовской области

10 мая 2023, 15:04
Фото: ГИБДД по РО
Водитель пострадал в тройной аварии в Ростовской области
В Ростовской области один человек пострадал в столкновении трех автомобилей, сообщили в УГИБДД по региону.

В Шахтах на улице Дачной водитель Mitsubishi превысил скорость и врезался в BMW. От удара последний автомобиль отбросило на стоящую Honda.

Травмы получил 41-летний водитель Mitsubishi, которого доставили в медицинское учреждение. Сама авария произошла днем в среду, 10 мая. 

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Ранее массовая авария произошла на Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону вечером 9 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

До этого два бензовоза столкнулись на западном въезде в Ростов.

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