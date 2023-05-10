Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
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Updated Сегодня, 14:51
На улице Каратаева водитель Chevrolet Cruze ехал в направлении переулка Кострового и сбил ребенка, который выбежал из-за остановившегося автобуса. В результате пострадавшего с травмами доставили в больницу.
О состоянии раненого подростка пока информации нет. Сама авария произошла днем в среду, 10 мая.
Ранее маршрутный автобус протаранил бетонное ограждение в Ростове-на-Дону утром 8 мая. Материал RostovGazeta об этой аварии читайте по ссылке.