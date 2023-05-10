Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Заявление к футбольному клубу «Ростов» было передано в мае, а сумма исковых требований составляет 24 тысячи рублей. Подробностей этого дела на данный момент нет.
Добавим, что ФК не в первый раз судится с Водоканалом и ранее уже проигрывал один из судов. Так, в январе «Водоканал Ростова-на-Дону» он потребовал 297 тысяч рублей, все требования были удовлетворены.
Кроме того, был подан еще один иск на 600 тысяч рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.