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Военных запаса призовут на сборы в Ростовской области

10 мая 2023, 15:12
Фото: mil.ru
Военных запаса призовут на сборы в Ростовской области
Военнослужащих, находящихся в запасе, призовут на ежегодные военные сборы, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году военных сборов для военнослужащих, прибывающих в запасе ВС РФ, Нацгвардии, ФСБ и государственной охраны.

Местным властям президент поручил организовать все условия для прохождения гражданами военных сборов.

Указ главы государства вступает в силу со дня опубликования.

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Когда именно пройдут сборы, в документе не уточняется.

Ранее в Ростов пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту.

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#Алина Заярная#Военные сборы в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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