Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году военных сборов для военнослужащих, прибывающих в запасе ВС РФ, Нацгвардии, ФСБ и государственной охраны.
Местным властям президент поручил организовать все условия для прохождения гражданами военных сборов.
Указ главы государства вступает в силу со дня опубликования.
Когда именно пройдут сборы, в документе не уточняется.
Ранее в Ростов пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту.