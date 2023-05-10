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«ВСУ не дойдут до Ростова»: почему политолог Абросимов не поверил заявлению Пригожина

10 мая 2023, 10:32
Фото: ministryofdefenceua/Прес-служба НАСВ/cc by sa/flickr.com
«ВСУ не дойдут до Ростова»: почему политолог Абросимов не поверил заявлению Пригожина

Политолог Абросимов заявил, что ВСУ не дойдет до Ростова

ЧВК «Вагнер» ведет львиную долю наступательных боев, которые проводят наши Вооруженные Силы. Но помимо ЧВК «Вагнер», в СВО принимают участие огромное количество подразделений российской армии. Поэтому ВСУ не смогут дойти до Ростова, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы якобы до сих пор не получили снаряды и вооружение. Из-за этого, они в скором времени могут покинуть Бахмут (Артемовск). По словам Пригожина, если фронт на Донбассе начнет «сыпаться», ВСУ, вероятно, смогут дойти до Ростова.

«То, что ВСУ смогут дойти до Ростова, я считаю, мягко говоря, преувеличением. Ведь совместно с „Вагнером“ в зоне СВО действует множество наших частей, которые постоянно проходят боевые слаживания», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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Однако отсутствие снабжения ЧВК «Вагнер» снарядами и вооружением, политолог действительно считает серьезной проблемой.

«Фактически, „Вагнер“ не имеет никакого отношения к министерству обороны России. Я знаю, что подобные проблемы есть у многих других добровольческих частей. Они же снабжаются по остаточному принципу. Но те части, которые с самого начала были на фронте и стали армейскими, снабжаются по всем армейским нормам и правилам», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчане отреагировали на слова Пригожина о захвате Ростова Украиной. 

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