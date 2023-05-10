«Фактически, „Вагнер“ не имеет никакого отношения к министерству обороны России. Я знаю, что подобные проблемы есть у многих других добровольческих частей. Они же снабжаются по остаточному принципу. Но те части, которые с самого начала были на фронте и стали армейскими, снабжаются по всем армейским нормам и правилам», — резюмирует эксперт.