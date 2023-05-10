Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы якобы до сих пор не получили снаряды и вооружение. Из-за этого, они в скором времени могут покинуть Бахмут (Артемовск). По словам Пригожина, если фронт на Донбассе начнет «сыпаться», ВСУ, вероятно, смогут дойти до Ростова.
«То, что ВСУ смогут дойти до Ростова, я считаю, мягко говоря, преувеличением. Ведь совместно с „Вагнером“ в зоне СВО действует множество наших частей, которые постоянно проходят боевые слаживания», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Однако отсутствие снабжения ЧВК «Вагнер» снарядами и вооружением, политолог действительно считает серьезной проблемой.
«Фактически, „Вагнер“ не имеет никакого отношения к министерству обороны России. Я знаю, что подобные проблемы есть у многих других добровольческих частей. Они же снабжаются по остаточному принципу. Но те части, которые с самого начала были на фронте и стали армейскими, снабжаются по всем армейским нормам и правилам», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчане отреагировали на слова Пригожина о захвате Ростова Украиной.