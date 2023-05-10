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Юрист объяснил, на каких основаниях власти имеют право отбирать имущество у ростовчан

10 мая 2023, 07:35. Обновлено в 07:37
Фото: 1MI
Юрист объяснил, на каких основаниях власти имеют право отбирать имущество у ростовчан
Частная собственность граждан и организаций – неприкосновенна, однако есть ситуации, когда власти могут использовать его для своих нужд, об этом корреспонденту RostovGzeta рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов

По словам эксперта, изъятие имущества у граждан, регулируется статьей номер 242 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«Наши власти заявили, что имущество будут реквизировать. Это означает, что его будут изымать для определенных государственных целей. При этом имущество может быть самым разным, в документе правительства определенный вид не заявлен: недвижимость, транспорт, бизнес, материальные средства и, возможно, даже личные вещи», - отметил юрист.

Юрий Мартынов объясняет, что при реквизиции стоимость имущества должны в обязательном порядке компенсировать.

Власти Ростовской области разрешили себе реквизировать имущество граждан во время ЧС
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«Когда ситуация ЧС или любая другая, из-за которой у вас изъяли имущество, завершиться, вы можете потребовать возврат собственности через суд. Тогда вам также вернут издержки за время, когда вы были без своего имущества. Например, если изъяли квартиру и вам какое-то время пришлось снимать ее в аренду, вам должны возместить стоимость аренды», - рассказал юрист.

Юрий Мартынов добавил, что собственники могут оспорить сумму компенсации в суде, если предложенная их не устраивает.

Ранее RostovGazeta писала о том, что имущество ремонтного завода хотят распродать в Ростовской области за 190 млн.

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#Анна Ивченко#Закон#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
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