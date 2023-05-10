Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По словам эксперта, изъятие имущества у граждан, регулируется статьей номер 242 Гражданского кодекса Российской Федерации.
«Наши власти заявили, что имущество будут реквизировать. Это означает, что его будут изымать для определенных государственных целей. При этом имущество может быть самым разным, в документе правительства определенный вид не заявлен: недвижимость, транспорт, бизнес, материальные средства и, возможно, даже личные вещи», - отметил юрист.
Юрий Мартынов объясняет, что при реквизиции стоимость имущества должны в обязательном порядке компенсировать.
«Когда ситуация ЧС или любая другая, из-за которой у вас изъяли имущество, завершиться, вы можете потребовать возврат собственности через суд. Тогда вам также вернут издержки за время, когда вы были без своего имущества. Например, если изъяли квартиру и вам какое-то время пришлось снимать ее в аренду, вам должны возместить стоимость аренды», - рассказал юрист.
Юрий Мартынов добавил, что собственники могут оспорить сумму компенсации в суде, если предложенная их не устраивает.
Ранее RostovGazeta писала о том, что имущество ремонтного завода хотят распродать в Ростовской области за 190 млн.