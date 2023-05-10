«Когда ситуация ЧС или любая другая, из-за которой у вас изъяли имущество, завершиться, вы можете потребовать возврат собственности через суд. Тогда вам также вернут издержки за время, когда вы были без своего имущества. Например, если изъяли квартиру и вам какое-то время пришлось снимать ее в аренду, вам должны возместить стоимость аренды», - рассказал юрист.