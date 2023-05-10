Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Дочернее предприятие «Группы Агроком» ростовского миллиардера Ивана Саввиди «МКЦ-Девелопмент» обратилось в суд с исковым заявлением к компании «Энергопроект Високоградня А. О. Белград», которая занималась строительством отеля Hyatt Regency.
Изначально истцом выступала сама сербская компания, которая требовала от структуры «Агрокома» 437 миллионов рублей за свои услуги, однако позже у заказчика возникли встречные претензии на сумму более 130 миллионов рублей.
Свой иск к сербскому застройщику представители компании объяснили снижением качества работа, проведенных при строительстве отеля.
В Арбитражном суде Ростовской области не стали рассматривать жалобу в отношении хода строительства Западной хорды в Ростове.
В апреле московское АО по строительству и реконструкции автодорог и аэродромов направило в донской суд заявление об отмене результатов торгов Минтранса Ростовской области, которые выиграла в 2022 году компания «Т-Транс».
Однако, несмотря на свой иск, на первое слушание представители компании не пришли, что убедило судью в том, что фирма не заинтересована в рассмотрении иска. В итоге заявление оставили без рассмотрения.
В минувшем месяце в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от донского Росприроднадзора, который требовал у АО «Ростовводоканал» оплатить ущерб за загрязнение воды в реке Дон.
Причиной этого якобы стали сточные воды, которые сбрасывали в реку без разрешения, более того, в воде зафиксировали высокую концентрацию загрязняющих веществ, например, кальция, фенола и кадмия. Этот ущерб водам реки Дон оценили в более чем 117 миллионов рублей.
Подробности о ходе рассмотрения дела будут уточняться.
В апреле в арбитраж Ростовской области поступило исковое заявление о признании банкротом предпринимателя и бывшего гендиректора ростовского водоканала Станислава Светлицкого, чьи долги достигла отметки в 6,8 миллиарда рублей.
Сам бизнесмен находится в исправительной колонии в Тверской области после оглашения приговора по делу о хищении средств, которые выделили на строительство очистных сооружений. Сам предприниматель до сих пор не признает свою вину и утверждает, что дело возбудили ради рейдерского захвата предприятия.
Футбольный клуб рэпера Басты «СКА Ростов-на-Дону» стал ответчиком по делу о взыскании средств за оказанные услуги, сумма претензий составила более 3,6 миллиона рублей.
Истцом стало предприятие «Прайм спорт менеджмент», а первое слушание по делу пройдет 25 мая.
По предварительной информации, представленной в СМИ, команда задолжала эту сумму после зимних сборов Турции. Команда тренировалась в течение месяца, а весь период тренировок жила в отеле с включенным питанием, однако ни за сервис, ни за жилье, ни за билеты представители клуба платить не стали. Эта информация пока не получила официального подтверждения от клуба, данные уточняются.
Донские компании ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель», по решению Арбитражного суда Москвы, должны выплатить более 228 миллионов рублей за картельный сговор.
25 апреля арбитраж Москвы встал на сторону ФАС, признав компании виновными в картельном сговоре, который нанес бюджету ущерб на общую сумму более 1,9 миллиарда рублей.
Для этого компании договорились не снижать цены при подаче предложений при участии в 53 тендерах.
«Россельхозбанк» подал иск в арбитражный суд на 41,5 миллиона рублей, ответчиками выступили не только правительство Ростовской области, но также Минфин и Минкульт России вместе с комитетом по охране ОКН в Ростовской области.
Причиной подачи иска стала земля, полученная от одного из должников банка. Банк пытался реализовать землю для покрытия убытков, но участок оказался с обременением — на нем находился археологически значимый объект.
Теперь банк надеется получить компенсацию от местных властей, первое заседание должно пройти 6 июня.
Компания «Global Wine Distribution» из Ростова-на-Дону подала иск о взыскании крупной суммы денег с телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Иск ростовская фирма подала не только к самой Бузовой, но и к продюсерской компании «Archer Music Productions», а причиной спора стал винный бренд Buzwine, который телеведущая должна была продвигать.
В 2020 году певица отозвала свое согласие на использование ее имени и изображения. Продажи нового продукта провалились. В результате ростовской компании пришлось утилизировать вино и заплатить за нарушение договора на закупку определенной партии вина. Теперь организация хочет взыскать сумму убытков, которая составляет 1,1 миллиона евро. Стоимость утилизации оценили в 1,5 миллиона рублей, что также включено в претензию.