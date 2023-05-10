По предварительной информации, представленной в СМИ, команда задолжала эту сумму после зимних сборов Турции. Команда тренировалась в течение месяца, а весь период тренировок жила в отеле с включенным питанием, однако ни за сервис, ни за жилье, ни за билеты представители клуба платить не стали. Эта информация пока не получила официального подтверждения от клуба, данные уточняются.