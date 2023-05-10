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Житель Ростовской области Евгений Камалов погиб под Марьинкой 5 мая

10 мая 2023, 17:09
Фото: 1MI
Уроженец Ростовской области Евгений Камалов погиб в боях под Марьинкой 5 мая
Уроженец Ростовской области Евгений Камалов погиб в боях под Марьинкой 5 мая, пишут СМИ.

В ходе спецоперации в боях под Марьинкой погиб 32-летний житель Шахт Евгений Камалов. Смертельное ранение он получил 5 мая.

Камалов успел отличиться на фронте. 9 мая ему хотели вручить орден Мужества. Теперь награду отдадут родственникам Евгения.

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Donday пишет, что бойца уже похоронили в родном городе 8 мая. Проститься с ним пришли близкие, друзья и обычные горожане.

Дома военнослужащего не дождалась супруга. Детьми пара обзавестись не успела. Официальной информации о гибели бойца не поступало. Она уточняется.

Ранее орден Мужества передали родителям Максима Иванеева из станицы Романовской. Боец также погиб в зоне СВО.

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