Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
В ходе спецоперации в боях под Марьинкой погиб 32-летний житель Шахт Евгений Камалов. Смертельное ранение он получил 5 мая.
Камалов успел отличиться на фронте. 9 мая ему хотели вручить орден Мужества. Теперь награду отдадут родственникам Евгения.
Donday пишет, что бойца уже похоронили в родном городе 8 мая. Проститься с ним пришли близкие, друзья и обычные горожане.
Дома военнослужащего не дождалась супруга. Детьми пара обзавестись не успела. Официальной информации о гибели бойца не поступало. Она уточняется.
Ранее орден Мужества передали родителям Максима Иванеева из станицы Романовской. Боец также погиб в зоне СВО.