Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Происшествие случилось 5 мая в станице Кировской, когда 64-летний фигурант напился и напал с ножом на 80-летнего родственника, с которым у него не складывались отношения. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось и он скончался.
По факту убийства возбудили уголовное дело, во время допроса нападавший признал вину и теперь он находится под стражей. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения.
Ранее стало известно, что подозреваемая в убийстве маленькой дочери ростовчанка попадалась на краже.