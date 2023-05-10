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Жителя в Ростовской области арестовали за убийство 80-летнего родного брата

10 мая 2023, 11:51
Фото: 1MI
Жителя в Ростовской области арестовали за убийство родного брата
В Ростовской области предъявили обвинение мужчине, убившему родного брата, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось 5 мая в станице Кировской, когда 64-летний фигурант напился и напал с ножом на 80-летнего родственника, с которым у него не складывались отношения. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось и он скончался.

По факту убийства возбудили уголовное дело, во время допроса нападавший признал вину и теперь он находится под стражей. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Подозреваемая в убийстве маленькой дочери ростовчанка попадалась на краже
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Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее стало известно, что подозреваемая в убийстве маленькой дочери ростовчанка попадалась на краже.

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